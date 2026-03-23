L’esclat de la guerra a l’Iran i l’intercanvi d’amenaces entre Israel, els Estats Units i el país persa ha fet que en només un mes el preu del combustible s’hagin enfilat pels núvols. Una crisi generada per la guerra que va obligar al govern espanyol a moure’s i aprovar un decret anticrisi en el qual es rebaixava l’IVA fins al 10% als hidrocarburs per frenar el cop de l’augment dels preus.
La mesura, que va entrar en vigor el passat diumenge 22 de març ha pogut aturar el cop i baixar lleugerament el preu dels combustibles. El mateix diumenge el litre de gasolina 95 va caure 20 cèntims de mitjana passant dels 1,81 euros el litre que marcaven les benzineresel dissabte al 1,62 euros de diumenge. Un fet que també es va reporduir en el dièsel, que va passar dels 1,94 euros el litre a 1,79 €/L. No només els hidrocarburs dels usuaris comuns han gaudit d’aquesta frenada de l’augment dels preus, sinó que el gasoil agrícol també va gaudir d’una davallada, en aquest cas molt més minsa, passant dels 1,59 euros/litre fins a 1,48 euros. Des de les benzineres esperen que l’aturada dels preus encara sigui més pronunciada cap a finals d’aquesta setmana, quan es rebrà combustible amb l’impost especial dels hidrocarburs rebaixat, tot i que admeten que la volatilitat que està experimentant el mercat en plena guerra a l’Orient Mitjà
Una pujada descontrolada
Des de l’esclat de la guerra a l’Iran l’increment del preu dels combustibles ha escalat sense aturador. El preu del litre de gasolina, des de l’inici del conflicte, es va enfilar un 22%, mentre que el dièsel i el gasoil agrícola es van encarir amb més força, un 36% i un 41%, concretament. El 28 de febrer el cost d’omplir el diposit de gasolina 95 costava 1,48 euros mentre que el passat disssabte -abans d’entrar en vigor la rebaixa de l’IPRF- costava 1,8 euros de mitjana el litre. En el cas dels dièsel la pujada encara va ser més pronunciada, passant dels 1,43 euros el litres fins els 1,95 €/L mentre que el gasoil agrícol va passar dels 1,12 euros el litre abans de la guerra fins els 1,59 €/L.
El decret anticrisi de Sánchez
Diumenge va entrar en vigor la rebaixa de l’IVA, la primera de les mesures dins del decret anticrisi que va anunciar Sánchez la setmana passada. Tot i que és la primera mesura, encara falta que arribin a les benzineres el combustible amb l’impost rebaixat, un fet que se suposa que hauria de rebaixar encara més els preus dels carburants.
Entre les mesures que Sánchez havia situat dins del decret també hi ha la suspensió de l’impost especial sobre el valor de la producció elèctrica i la rebaixa de l’impost de generació elèctrica i bonificacions als peatges elèctrics, ajudes a les indústries electrointensives i la rebaixa de l’IVA a les adqusisicions i importacions intracomunitàries d’energia elèctrica. Un decret anticrisi que, davant de la negativa de Junts, no inclou les mesures per l’habitatge que pretenia incloure Sumar.