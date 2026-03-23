El estallido de la guerra en Irán y el intercambio de amenazas entre Israel, Estados Unidos y el país persa ha hecho que en solo un mes el precio del combustible se haya disparado. Una crisis generada por la guerra que obligó al gobierno español a moverse y aprobar un decreto anticrisis en el cual se rebajaba el IVA hasta el 10% en los hidrocarburos para frenar el golpe del aumento de los precios.

La medida, que entró en vigor el pasado domingo 22 de marzo, ha podido detener el golpe y bajar ligeramente el precio de los combustibles. El mismo domingo el litro de gasolina 95 cayó 20 céntimos de media, pasando de los 1,81 euros el litro que marcaban las gasolineras el sábado a los 1,62 euros del domingo. Un hecho que también se reprodujo en el diésel, que pasó de los 1,94 euros el litro a 1,79 €/L. No solo los hidrocarburos de los usuarios comunes han disfrutado de esta frenada del aumento de los precios, sino que el gasóleo agrícola también experimentó una bajada, en este caso mucho más leve, pasando de los 1,59 euros/litro hasta 1,48 euros. Desde las gasolineras esperan que la detención de los precios sea aún más pronunciada hacia finales de esta semana, cuando se recibirá combustible con el impuesto especial de los hidrocarburos rebajado, aunque admiten la volatilidad que está experimentando el mercado en plena guerra en Oriente Medio.

Una subida descontrolada

Desde el estallido de la guerra en Irán, el incremento del precio de los combustibles ha escalado sin parar. El precio del litro de gasolina, desde el inicio del conflicto, se incrementó un 22%, mientras que el diésel y el gasóleo agrícola se encarecieron con más fuerza, un 36% y un 41%, concretamente. El 28 de febrero el costo de llenar el tanque de gasolina 95 costaba 1,48 euros mientras que el pasado sábado -antes de entrar en vigor la rebaja del IVA- costaba 1,8 euros de media el litro. En el caso del diésel, la subida fue aún más pronunciada, pasando de 1,43 euros el litro hasta 1,95 €/L mientras que el gasóleo agrícola pasó de 1,12 euros el litro antes de la guerra hasta 1,59 €/L.

El decreto anticrisis de Sánchez

El domingo entró en vigor la rebaja del IVA, la primera de las medidas dentro del decreto anticrisis que anunció Sánchez la semana pasada. Aunque es la primera medida, aún falta que lleguen a las gasolineras el combustible con el impuesto rebajado, un hecho que se supone debería rebajar aún más los precios de los carburantes.

Entre las medidas que Sánchez había situado dentro del decreto también está la suspensión del impuesto especial sobre el valor de la producción eléctrica y la rebaja del impuesto de generación eléctrica y bonificaciones a los peajes eléctricos, ayudas a las industrias electrointensivas y la rebaja del IVA en las adquisiciones e importaciones intracomunitarias de energía eléctrica. Un decreto anticrisis que, ante la negativa de Junts, no incluye las medidas para la vivienda que pretendía incluir Sumar.