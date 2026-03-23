El Govern de la Generalitat aprovarà un paquet d’ajudes per valor de 400 milions d’euros per pal·liar els efectes de la guerra a l’Iran que ha causat a les empreses catalanes, segons ha comunicat aquest dilluns el president Salvador Illa. La inversió es dividirà en una quarantena d’ajudes directes diferents que, inclouen, entre altres mesures, exempcions fiscals i instruments de finançament per pal·liar l’impacte del conflicte. Illa ha assegurat, en un esmorzar amb el diari Expansión, que aquestes ajudes “s’ampliaran segons l’evolució del conflicte” i que s’atorgaran en casos en què hi hagi un manteniment dels llocs de treball.
L’objectiu d’aquestes mesures, ha declarat Illa, és “protegir el poder adquisitiu de les famílies i treballadors” de l’augment dels costos energètics i l’encariment dels productes bàsics derivat de la guerra a l’Orient Mitjà. El conflicte ha escalat amb les darreres accions dels EUA i Israel sobre el terreny, i la resposta de l’Iran, afectant sobretot els sectors del transport, l’agricultura i la pesca. El president ha demanat “unitat, responsabilitat i consens” a tots els actors polítics, econòmics i socials, amb una apel·lació directa a la resta de grups perquè no treguin “rèdit polític” del conflicte. El cap de l’executiu també ha demanat a les grans empreses que no busquin treure’n “beneficis extraordinaris”.
El paquet anticrisi també preveu un apartat concret destinat a facilitar recursos per als més vulnerables, amb dificultats per afrontar l’increment en l’alimentació i els subministraments energètics. Aquest cap de setmana també ha entrat en vigor la rebaixa del 10% de l’IVA als carburants, el gas i l’electricitat que ha decretat el govern espanyol. Aquesta rebaixa, entre altres, hauria de comportar un decreixement del preu dels carburants un 30%.
Illa celebra la coordinació entre estats europeus
Illa ha situat aquestes actuacions en el marc d’una reacció europea, fent gala d’una bona coordinació entre la Generalitat i el govern espanyol. “La millor manera de protegir-nos és actuar amb la màxima unitat i coordinació”, ha declarat. En aquest sentit, el president ha descrit la solidaritat i la cooperació entre països com dos pilars europeus i ha celebrat que hi hagi bona entesa al continent per superar la crisi econòmica derivada del conflicte.