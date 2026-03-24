El Govern destinarà 30 milions en ajudes per a les famílies per la guerra a l’Iran

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar el passat dilluns un paquet d’ajudes a les empreses per valor de 400 milions d’euros destinats a pal·liar les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l’Orient Mitjà. Un paquet de mesures que inclourà una partida destinada a ajudes per a les famílies per poder pagar aliments i subministraments. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assenyalat que els ciutadans que ho “acreditin” podran sol·licitar aquestes ajudes tot i que ha admès que pot semblar un import “baix”. Sàmper, però, ha recordat que el paquet d’ajudes per a les empreses de 400 milions es pot ampliar en cas que el conflicte a l’Orient Mitjà s’encalli i s’allargui sine die, i per tant la partida cap a les famílies també podrà augmentar-se.
En una entrevista a Catalunya Ràdio i recollida per l’ACN el conseller del govern català ha assenyalat que l’objectiu de l’executiu català és que la guerra tingui un impacte mínim per a les empreses, les famílies i el mercat laboral i ha destacat que des del Govern estan “oberts a canvis” segons avanci la situació econòmica derivada per la guerra a l’Orient Mitjà i la dotació es podrà ampliar o no executar depenent de les necessitats de les empreses i els ciutadans.
Illa anuncia un pla de 400 milions per pal·liar els efectes de la guerra
El passat dilluns al migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el Govern aprovaria un paquet d’ajudes per valor de 400 milions d’euros per enfront dels efectes econòmics derivats de la guerra. La inversió de l’executiu català implicarà una quarantena de mesures en format d’ajudes directes com exempcions fiscals i instruments de finançament.
Segons el cap de l’executiu català la mesura del Govern busca “protegir el poder adquisitiu de les famílies i treballadors” de l’augment dels costos energètics i l’encariment dels productes bàsics derivat de la guerra a l’Orient Mitjà, una guerra que ja ha afectat diversos sectors com l’energètic o els preus dels béns de consum impactant de ple els sectors del transport, l’agricultura i la pesca. El decret anticrisi d’Illa també preveu que es facilitin recursos per als sectors més vulnerables que afrontin problemes derivats de l’increment de preu de l’alimentació i els subministraments energètics.