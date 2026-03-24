El Gobierno destinará 30 millones en ayudas a familias por la guerra en Irán

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el pasado lunes un paquete de ayudas a las empresas por valor de 400 millones de euros destinados a paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio. Un paquete de medidas que incluirá una partida destinada a ayudas para las familias para poder pagar alimentos y suministros. El consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha señalado que los ciudadanos que lo «acrediten» podrán solicitar estas ayudas aunque ha admitido que puede parecer una cantidad «baja». Sàmper, sin embargo, ha recordado que el paquete de ayudas para las empresas de 400 millones se puede ampliar en caso de que el conflicto en Oriente Medio se estanque y se prolongue sine die, y por tanto la partida hacia las familias también podrá aumentarse.

En una entrevista en Catalunya Ràdio y recogida por la ACN, el consejero del gobierno catalán ha señalado que el objetivo del ejecutivo catalán es que la guerra tenga un impacto mínimo para las empresas, las familias y el mercado laboral y ha destacado que desde el Gobierno están “abiertos a cambios” según avance la situación económica derivada por la guerra en Oriente Medio y la dotación se podrá ampliar o no ejecutar dependiendo de las necesidades de las empresas y los ciudadanos.

Illa anuncia un plan de 400 millones para paliar los efectos de la guerra

El pasado lunes al mediodía el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que el Gobierno aprobaría un paquete de ayudas por valor de 400 millones de euros para enfrentar los efectos económicos derivados de la guerra. La inversión del ejecutivo catalán implicará una cuarentena de medidas en formato de ayudas directas como exenciones fiscales e instrumentos de financiación.

El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlamento / ACN

Según el jefe del ejecutivo catalán la medida del Gobierno busca “proteger el poder adquisitivo de las familias y trabajadores” del aumento de los costos energéticos y el encarecimiento de los productos básicos derivado de la guerra en Oriente Medio, una guerra que ya ha afectado a diversos sectores como el energético o los precios de los bienes de consumo impactando de lleno los sectores del transporte, la agricultura y la pesca. El decreto anticrisis de Illa también prevé que se faciliten recursos para los sectores más vulnerables que enfrenten problemas derivados del incremento de precio de la alimentación y los suministros energéticos.