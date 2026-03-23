El Gobierno de la Generalitat aprobará un paquete de ayudas por valor de 400 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Irán que ha causado a las empresas catalanas, según ha comunicado este lunes el presidente Salvador Illa. La inversión se dividirá en una cuarentena de ayudas directas diferentes que incluyen, entre otras medidas, exenciones fiscales e instrumentos de financiación para paliar el impacto del conflicto. Illa ha asegurado, en un desayuno con el diario Expansión, que estas ayudas “se ampliarán según la evolución del conflicto” y que se otorgarán en casos en que haya un mantenimiento de los puestos de trabajo.

El objetivo de estas medidas, ha declarado Illa, es “proteger el poder adquisitivo de las familias y trabajadores” del aumento de los costos energéticos y el encarecimiento de los productos básicos derivado de la guerra en Oriente Medio. El conflicto ha escalado con las últimas acciones de los EE.UU. e Israel sobre el terreno, y la respuesta de Irán, afectando sobre todo los sectores del transporte, la agricultura y la pesca. El presidente ha pedido «unidad, responsabilidad y consenso» a todos los actores políticos, económicos y sociales, con una apelación directa al resto de grupos para que no saquen «rédito político» del conflicto. El jefe del ejecutivo también ha pedido a las grandes empresas que no busquen obtener «beneficios extraordinarios».

El paquete anticrisis también prevé un apartado concreto destinado a facilitar recursos para los más vulnerables, con dificultades para afrontar el incremento en la alimentación y los suministros energéticos. Este fin de semana también ha entrado en vigor la rebaja del 10% del IVA a los carburantes, el gas y la electricidad que ha decretado el gobierno español. Esta rebaja, entre otras, debería comportar una disminución del precio de los carburantes un 30%.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su intervención / David Zorrakino / Europa Press

Illa celebra la coordinación entre estados europeos

Illa ha situado estas actuaciones en el marco de una reacción europea, haciendo gala de una buena coordinación entre la Generalitat y el gobierno español. “La mejor manera de protegernos es actuar con la máxima unidad y coordinación”, ha declarado. En este sentido, el presidente ha descrito la solidaridad y la cooperación entre países como dos pilares europeos y ha celebrado que haya buen entendimiento en el continente para superar la crisis económica derivada del conflicto.