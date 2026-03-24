El paquete de ayudas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio ha despertado las críticas prácticamente al unísono de la oposición. Las diferentes formaciones con representación en el Parlamento han cargado contra el presidente Salvador Illa al considerar que se trata de unas medidas del todo «insuficientes» y poco «concretas«, acusando al líder socialista de «falta de liderazgo» y de presentar un plan que no va a la raíz del problema. Cabe recordar que este primer paquete contempla cuarenta medidas que prevén movilizar hasta 400 millones de euros. Así pues, se moverán 216 millones para apoyar el tejido económico, 154 millones para la transición ecológica y 30 millones para las familias más vulnerables.

Desde Junts critican que las medidas aprobadas este martes por el ejecutivo catalán «no se pueden considerar propiamente un plan de choque», ya que consisten sobre todo en ampliaciones de crédito y «pocas» ayudas directas. El portavoz de la formación en el Parlamento, Salvador Vergés, ha acusado al Gobierno de querer «patear la pelota hacia adelante» con este anuncio e insiste en que lo más necesario es una «rebaja fiscal», especialmente del IRPF, y no solo una exención del impuesto del CO₂, como figura en el paquete de los socialistas. Por su parte, la portavoz de ERC en la cámara catalana, Ester Capella, ha asegurado que echa en falta «concreción» en la propuesta del Gobierno, entendiendo que se trata de un «primer paraguas» que «se deberá ir concretando y definiendo». La republicana ha pedido a Illa que los partidos puedan tener «más capacidad de incidencia y soberanía y más «voluntad» de ejercer esa soberanía.

Por su parte, el PP considera «insuficientes» los 30 millones que el decreto del Gobierno prevé para las familias y lamenta que se destinen cero euros a las clases medias, «una vez más las grandes olvidadas». El portavoz de los populares en el Parlamento, Juan Fernández, defiende que el decreto aprobado incluye «medidas temporales para ganar tiempo», pero que no resuelven los problemas de raíz. Por eso, reclaman «más reformas estructurales, menos presión fiscal y más confianza para autónomos y empresas». En cuanto a los Comuns, la presidenta del partido en la cámara catalana, Jéssica Albiach, cree que se trata de un paquete de medidas «de mínimos y demasiado inconcreto» y ha lamentado que el ejecutivo no concrete «para qué situaciones» son los 30 millones de euros destinados a familias ni tampoco cómo ni cuándo se podrá acceder a ellos.

En el caso de la CUP, la diputada Laure Vega ha criticado que la respuesta del gobierno contra la crisis económica derivada de la guerra sea la bajada de impuestos, calificando el paquete también de insuficiente. Vega cree que el ejecutivo debería apostar por el control y la sanción de la inflación, poner topes a los precios de los carburantes, la energía y los productos esenciales, así como impulsar una moratoria de desahucios y la congelación de los alquileres.

Medidas que se quedan cortas, pero van «en la dirección correcta»

Sobre el paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio también se ha pronunciado Pimec, que en la misma línea que los grupos de la oposición ve insuficientes las medidas, aunque reconoce que van «en la dirección correcta». En un comunicado, la patronal recuerda que, a pesar del esfuerzo de las administraciones, el encarecimiento de la energía, especialmente del gasoil, sigue situándose «muy por encima de los niveles previos al conflicto y mantiene una presión elevada sobre los costes empresariales». La organización empresarial presidida por Antoni Cañete sí que valora positivamente la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación a través del ICF, las ayudas a la internacionalización, las medidas de apoyo a exportadores y las actuaciones para reducir costos en sectores intensivos en energía y carburantes.