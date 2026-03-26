Parlem y Avatel abandonan las conversaciones para la fusión

Parlem continúa buscando la estabilidad tras los cambios organizativos. Según ha informado la firma catalana de telecomunicaciones en un comunicado a BME Growth -la conocida como bolsa de las pymes- Avatel ha renunciado «de manera irrevocable» a las conversaciones para explorar la fusión de ambas compañías, iniciadas a principios de 2025, por diferencias en la valoración de los activos que se deberían adquirir. La operación, cabe recordar, se tenía que concretar en la adquisición por parte de Parlem de los activos de Avatel en Cataluña y parte de la Comunidad Valenciana y Baleares; todo ello a cambio de la entrada de la madrileña en el capital de la catalana.

Según indica la comunicación al regulador bursátil, las conversaciones se han roto después de que el principal accionista de Parlem, Global Portfolio Investments, haya comunicado a la dirección de la empresa que votará no a la fusión. Se trata del holding empresarial de la familia malagueña Domínguez, que también ostenta posiciones en otros negocios del tejido tecnológico catalán, como Sateliot; así como Miquel i Costas o Audax.

El nuevo director general de Parlem, Xavier Capellades y el presidente ejecutivo, Ernest Pérez-Mas / Cedida

Son también accionistas relevantes de Unicaja, así como de la farmacéutica Rovi. El fondo, según indica la comunicación a la bolsa, ha negado su apoyo a la compra porque rechaza «los términos planteados por Avatel». De esta manera, han puesto fin a las conversaciones que la telefónica de Pérez-Mas anunció a principios de 2025; y que buscaba beneficiarse de las sinergias en el segmento local del mercado de las telecomunicaciones.

Cambios en la dirección

La ruptura de las relaciones entre Parlem y Avatel llega solo un día después de que la catalana haya comunicado su giro estratégico hacia la tecnología y la inteligencia artificial. La telco ha indicado que pondrá el foco en soluciones automatizadas para mejorar la experiencia del cliente y agilizar los procedimientos internos. Además, ha retornado el fundador y presidente, Ernest Pérez-Mas, a sus funciones en la dirección ejecutiva, tras la dimisión «por motivos personales» del actual CEO, Xavier Capellades.