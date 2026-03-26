Parlem i Avatel abandonen les converses per a la fusió

Parlem continua cercant l’estabilitat després dels canvis organitzatius. Segons ha informat la firma catalana de telecomunicacions en un comunicat a BME Growth -la coneguda com a borsa de les pimes- Avatel ha renunciat “de manera irrevocable” a les converses per explorar la fusió d’ambdues companyies, encetades a principis del 2025, per diferències en la valoració dels actius que s’haurien d’adquirir. L’operació, cal recordar, s’havia de concretar en l’adquisició per part de Parlem dels actius d’Avatel a Catalunya i part del País Valencià i les Balears; tot plegat a canvi de l’entrada de la madrilenya al capital de la catalana.
Segons indica la comunicació al regulador borsari, les converses s’han trencat després que el principal accionista de Parlem, Global Portfolio Investments, hagi comunicat a la direcció de l’empresa que votarà que no a a fusió. Es tracta del hólding empresarial de la família malaguenya Domínguez, que també ostenta posicions en altres negocis del teixit tecnològic català, com ara Sateliot; així com Miquel i Costas o Audax.
Són també accionistes rellevants d’Unicaja, així com de la farmacèutica Rovi. El fons, segons indica la comunicació a la borsa, ha negat el seu suport a la compra perquè rebutja “els termes plantejats per Avatel”. D’aquesta manera, han posat fi a les converses que la telefònica de Pérez-Mas va anunciar a principis del 2025; i que buscava beneficiar-se de les sinergies en el segment local del mercat de les telecomunicacions.
Canvis en la direcció
El trencament de les relacions entre Parlem i Avatel arriba només un dia després que la catalana hagi comunicat el seu gir estratègic cap a la tecnologia i la intel·ligència artificial. La telco ha indicat que posarà el focus en solucions automatitzades per millorar l’experiència del client i agilitzar els procediments interns. A més, ha retornat el fundador i president, Ernest Pérez-Mas, a les seves funcions a la direcció executiva, després de la dimissió “per motius personals” de l’actual CEO, Xavier Capellades.