Parlem i Avatel abandonen les converses per a la fusió
Alberto Prieto
26/03/2026 15:03

Parlem continua cercant l’estabilitat després dels canvis organitzatius. Segons ha informat la firma catalana de telecomunicacions en un comunicat a BME Growth -la coneguda com a borsa de les pimes- Avatel ha renunciat “de manera irrevocable” a les converses per explorar la fusió d’ambdues companyies, encetades a principis del 2025, per diferències en la valoració dels actius que s’haurien d’adquirir. L’operació, cal recordar, s’havia de concretar en l’adquisició per part de Parlem dels actius d’Avatel a Catalunya i part del País Valencià i les Balears; tot plegat a canvi de l’entrada de la madrilenya al capital de la catalana.

Segons indica la comunicació al regulador borsari, les converses s’han trencat després que el principal accionista de Parlem, Global Portfolio Investments, hagi comunicat a la direcció de l’empresa que votarà que no a a fusió. Es tracta del hólding empresarial de la família malaguenya Domínguez, que també ostenta posicions en altres negocis del teixit tecnològic català, com ara Sateliot; així com Miquel i Costas o Audax.

El nou director general de Parlem, Xavier Capellades i el president executiu, Ernest Pérez-Mas / Cedida
Són també accionistes rellevants d’Unicaja, així com de la farmacèutica Rovi. El fons, segons indica la comunicació a la borsa, ha negat el seu suport a la compra perquè rebutja “els termes plantejats per Avatel”. D’aquesta manera, han posat fi a les converses que la telefònica de Pérez-Mas va anunciar a principis del 2025; i que buscava beneficiar-se de les sinergies en el segment local del mercat de les telecomunicacions.

Canvis en la direcció

El trencament de les relacions entre Parlem i Avatel arriba només un dia després que la catalana hagi comunicat el seu gir estratègic cap a la tecnologia i la intel·ligència artificial. La telco ha indicat que posarà el focus en solucions automatitzades per millorar l’experiència del client i agilitzar els procediments interns. A més, ha retornat el fundador i president, Ernest Pérez-Mas, a les seves funcions a la direcció executiva, després de la dimissió “per motius personals” de l’actual CEO, Xavier Capellades.

Més notícies
Notícia: El Govern detecta sis nous casos de pesta porcina dins la zona d&#8217;alt risc
Només en la darrera setmana s'han capturat 397 senglars i des de l'inici de les batudes per controlar el brot de pesta porcina s'han arribat a capturar dins la zona d'alt risc fins a 2.762 exemplars
Notícia: El mercat aprecia amb reserves el salt a la borsa de la &#8220;joia de la corona” de Grifols
Els analistes celebren el moviment a Biopharma als Estats Units per “solidificar el valor” | L’acció es conté després de l’eufòria inicial i puja només un 1,5%
Notícia: Ernest Pérez-Mas torna assumir la direcció executiva de Parlem
El president i fundador de la telco catalana substitueix l'actual CEO, Xavier Capellades, que abandonarà la posició per motius personals
Notícia: L&#8217;oposició i la patronal carreguen contra Illa per un pla anticrisi &#8220;insuficient&#8221;
Els grups parlamentaris i Pimec coincideixen a denunciar la poca cobertura i concreció del paquet de mesures anunciat per l'executiu català

