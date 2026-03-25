Ernest Pérez-Mas torna assumir la direcció executiva de Parlem

Canvi estratègic al capdavant de Parlem. El fins ara conseller delegat de la companyia, Xavier Capellades, dimiteix de les seves funcions “per motius personals”, segons han confirmat en un comunicat. La cúpula de la telco catalana ha agraït a Capellades “els serveis prestats i el compromís durant la seva etapa en la gestió executiva”. Per substituïr-lo, el fundador i president, Ernest Pérez-Mas, tornarà a assumir les funcions executives, de consens amb el Consell d’Administració. El nomenament, sostenen, “reforça el canvi de direcció i d’estratègia del grup”, amb major presència d’iniciatives d’intel·ligència artificial, vehiculades a través del pla MireIA.
D’aquesta manera, en plena transformació tecnològica de la companyia, Pérez-Mas tornarà a exercir “poders generals i responsabilitats directes en la gestió”. També serà l’encarregat de conduir la fusió amb Avatel, que es va acabar de definir a finals del 2025, i permetrà la catalana consolidar la seva posició al mercat tecnològic i de telecomunicacions a Catalunya. Sobre aquest nou fonament, Parlem buscarà “reforçar l’eficiència operativa, simplificar l’organització i potenciar la generació de caixa” en els pròxims anys. A banda del canvi de cares a la direcció, també ha accelerat la seva reorganització interna, instaurant “equips més àgils, enfocats i alineats amb els nous objectius estratègics”. Amb el retorn del fundador a les funcions executives, el consell d’administració quedarà format per ell mateix, Albert Buxadé Herrera, Carme Hortalà Vallvé i Oriol Lobo Baquer, en representació del fons Ona Capital Privat SCR.
Parlem i la IA
El nou horitzó de la companyia està molt vinculat a l’aplicació d’eines d’intel·ligència artificial, especialment en les millores de rutines internes. El pla MireIA ha encetat, recorden, “iniciatives per optimitzar processos, aprofitant les oportunitats que ofereix el mercat en aquest àmbit”. Busquen fer-se un lloc en el nou entorn dels agents d’IA, i, de fet, “esdevenir una empresa agèntica de referència” que millori, a través d’aquesta oferta, l’experiència dels clients. Malgrat les noves incorporacions tècniques i la reorganització interna, però, Parlem assegura que “continuarà reforçant els valors que han definit el projecte dfes dels orígens”, com el tracte des de la proximitat, l’arrelament a Catalunya i la qualitat del servei.