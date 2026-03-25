Ernest Pérez-Mas vuelve a asumir la dirección ejecutiva de Parlem

Cambio estratégico al frente de Parlem. El hasta ahora consejero delegado de la compañía, Xavier Capellades, dimite de sus funciones «por motivos personales», según han confirmado en un comunicado. La cúpula de la telco catalana ha agradecido a Capellades «los servicios prestados y el compromiso durante su etapa en la gestión ejecutiva». Para sustituirlo, el fundador y presidente, Ernest Pérez-Mas, volverá a asumir las funciones ejecutivas, de consenso con el Consejo de Administración. El nombramiento, sostienen, «refuerza el cambio de dirección y de estrategia del grupo», con mayor presencia de iniciativas de inteligencia artificial, vehiculadas a través del plan MireIA.

De esta manera, en plena transformación tecnológica de la compañía, Pérez-Mas volverá a ejercer «poderes generales y responsabilidades directas en la gestión». También será el encargado de conducir la fusión con Avatel, que se terminó de definir a finales de 2025, y permitirá a la catalana consolidar su posición en el mercado tecnológico y de telecomunicaciones en Cataluña. Sobre este nuevo fundamento, Parlem buscará «reforzar la eficiencia operativa, simplificar la organización y potenciar la generación de caja» en los próximos años. Además del cambio de caras en la dirección, también ha acelerado su reorganización interna, instaurando «equipos más ágiles, enfocados y alineados con los nuevos objetivos estratégicos». Con el retorno del fundador a las funciones ejecutivas, el consejo de administración quedará formado por él mismo, Albert Buxadé Herrera, Carme Hortalà Vallvé y Oriol Lobo Baquer, en representación del fondo Ona Capital Privat SCR.

Xavier Capellades, director general de la empresa de telecomunicaciones PARLEM. 15.02.2024, Barcelona. foto: Jordi Play

Parlem y la IA

El nuevo horizonte de la compañía está muy vinculado a la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, especialmente en las mejoras de rutinas internas. El plan MireIA ha iniciado, recuerdan, «iniciativas para optimizar procesos, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado en este ámbito». Buscan hacerse un lugar en el nuevo entorno de los agentes de IA, y, de hecho, «convertirse en una empresa agéntica de referencia» que mejore, a través de esta oferta, la experiencia de los clientes. A pesar de las nuevas incorporaciones técnicas y la reorganización interna, sin embargo, Parlem asegura que «continuará reforzando los valores que han definido el proyecto desde los orígenes», como el trato desde la proximidad, el arraigo en Cataluña y la calidad del servicio.