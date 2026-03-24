L’oposició i la patronal carreguen contra Illa per un pla anticrisi “insuficient”

El paquet d’ajudes del Govern per pal·liar els efectes de la guerra a l’Orient Mitjà ha despertat les crítiques pràcticament a l’uníson de l’oposició. Les diferents formacions amb respresentació al Paralament han carregat contra el president Salvador Illa en considerar que es tracta d’unes mesures del tot “insuficients” i poc “concretes“, acusant el líder socialista de “manca de lideratge” i de presentar un pla que no va a l’arrel del problema. Cal recordar que aquest primer paquet contempla una quarantena de mesures que preveuen mobilitzar fins a 400 milions d’euros. Així doncs, es mouran 216 milions per donar suport al teixit econòmic, 154 milions per a la transició ecològica i 30 milions per les famílies més vulnerables.
Des de Junts critiquen que les mesures aprovades aquest dimarts per l’executiu català “no es poden considerar pròpiament un pla de xoc”, ja que consisteixen sobretot en ampliacions de crèdit i “pocs” ajuts directes. El portaveu de la formació al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat el Govern de voler “xutar la pilota endavant” amb aquest anunci i inisteix que el més necessari és una “rebaixa fiscal”, especialment de l’IRPF, i no només una exempció de l’impost del CO₂, com figura en el paquet dels socialistes. Al seu torn, la portaveu d’ERC a la cambra catalana, Ester Capella, ha assegurat que troba a faltar “concreció” en la proposta del Govern, tot entenent que es tracta d’un “primer paraigua” que “s’haurà d’anar concretant i definint”. La republicana ha demanat a Illa que els partits puguin tenir “més capacitat d’incidència i sobirania i més “voluntat” d’exercir aquesta sobirania.
Per la seva banda, el PP considera “insuficients” els 30 milions que el decret del Govern preveu per a les famílies i lamenta que es destinin zero euros a les classes mitjanes, “una vegada més les grans oblidades”. El portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, defensa que el decret aprovat inclou “mesures temporals per guanyar temps”, però que no resolen els problemes d’arrel. Per això, reclamen “més reformes estructurals, menys pressió fiscal i més confiança per a autònoms i empreses”. Quant als Comuns, la presidenta del partit a la cambra catalana, Jéssica Albiach, creu que es tracta d’un paquet de mesures “de mínims i massa inconcret” i ha lamentat que l’executiu no concreti “per a quines situacions” són els 30 milions d’euros destinats a famílies ni tampoc com ni quan s’hi podrà accedir.
En el cas de la CUP, la diputada Laure Vega ha criticat que la resposta del govern contra la crisi econòmica derivada de la guerra sigui la baixada d’impostos, tot titllant el paquet també d’insuficient. Vega creu que l’executiu hauria d’apostar pel control i la sanció de la inflació, posar topalls als preus dels carburants, l’energia i els productes essencials, així com impulsar una moratòria de desnonaments i la congelació dels lloguers.
Mesures que queden curtes, però van “en la direcció correcta”
Sobre el paquet de mesures per la guerra a l’Orient Mitjà també s’ha pronunciat també Pimec, que en la mateixa línia que els grups de l’oposició veu insuficients les mesures, tot i reconèixer que van “en la direcció correcta”. En un comunicat, la patronal recorda que, tot i l’esforç de les administracions, l’encariment de l’energia, especialment del gasoil, continua situant-se “molt per sobre dels nivells previs al conflicte i manté una pressió elevada sobre els costos empresarials” L’organització empresarial presidida per Antoni Cañete sí que valora positivament la posada en marxa de noves línies de finançament a través de l’ICF, els ajuts a la internacionalització, les mesures de suport a exportadors i les actuacions per reduir costos en sectors intensius en energia i carburants.