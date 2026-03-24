La setmana passada el govern espanyol va anunciar un decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l’Orient Mitjà sobre l’economia espanyola. Unes mesures que al sector dels transportistes no els han semblat correctes ni adequades i les qualifiquen com “insuficients i populistes”. De fet, carreguen contra Sánchez i asseguren que l’ajuda directa de 20 cèntims per litre al gasoil professional proposada pel govern espanyol queda curta i no arriba fins als professionals del transport ja que “es dilueix” dins la cadena logística.
En declaracions fetes a l’ACN el secretari de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Jordi Esparreguera, que el sector està afrontant sobrecostos setmanals que fluctuen entre els 300 i els 600 euros de mitjana per vehicle, un fet que posa una llosa sobre el sector i demanen que s’apliquin “ajudes estructurals” per pal·liar els efectes de la guerra.
Unes ajudes que ‘no arriben’ als transportistes
Des de la CETCAT denuncien que les ajudes proposades pel govern espanyol no acaben arribant fins als treballadors del sector sinó que s’acaben esvaint durant el procés. Segons assenyala el secretari de la CETCAT les mesures beneficien el consumidor final però són “insuficients per la sector. Mesures com la rebaixa de l’IVA al 10% de l’electricitat, el gas i els carburants tenen un benefici per als usuaris, però no es tradueix en un benefici per als transportistes.
Esparreguera assenyala que la rebaixa de l’IVA no soluciona res perquè “ja es troba implícit a les tarifes de costos pactades amb els clients” i alerta que altres mesures com l’ajuda directa de 20 cèntims per litre al gasoil professional no es trasllada integrament als transportistes i “l’ajuda es minimitza i en realitat queda diluïda dins la cadena logística”. “Amb l’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà, i la pujada tant sobtada dels carburants, tot aquest sobrecost ens l’hem menjat els transportistes”, sentencia