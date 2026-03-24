La semana pasada el gobierno español anunció un decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre la economía española. Unas medidas que al sector de los transportistas no les han parecido correctas ni adecuadas y las califican como «insuficientes y populistas». De hecho, critican a Sánchez y aseguran que la ayuda directa de 20 céntimos por litro al gasoil profesional propuesta por el gobierno español se queda corta y no llega a los profesionales del transporte ya que «se diluye» dentro de la cadena logística.

En declaraciones hechas a la ACN el secretario de la Confederación Empresarial de Transportes por Carretera de Cataluña (CETCAT), Jordi Esparreguera, dice que el sector está afrontando sobrecostos semanales que fluctúan entre los 300 y los 600 euros de media por vehículo, un hecho que pone una losa sobre el sector y piden que se apliquen «ayudas estructurales» para paliar los efectos de la guerra.

Unas ayudas que ‘no llegan’ a los transportistas

Desde la CETCAT denuncian que las ayudas propuestas por el gobierno español no acaban llegando a los trabajadores del sector sino que se desvanecen durante el proceso. Según señala el secretario de la CETCAT, las medidas benefician al consumidor final pero son «insuficientes para el sector». Medidas como la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas y los carburantes tienen un beneficio para los usuarios, pero no se traduce en un beneficio para los transportistas.

Varios camiones circulan junto a una campa de contenedores en el Puerto de Barcelona / ACN

Esparreguera señala que la rebaja del IVA no soluciona nada porque «ya se encuentra implícito en las tarifas de costos pactadas con los clientes» y alerta que otras medidas como la ayuda directa de 20 céntimos por litro al gasoil profesional no se traslada íntegramente a los transportistas y «la ayuda se minimiza y en realidad queda diluida dentro de la cadena logística». «Con el estallido de la guerra en Oriente Medio, y la subida tan repentina de los carburantes, todo este sobrecosto lo hemos asumido los transportistas», sentencia