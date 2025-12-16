Parlem compra part dels actius d’Avatel i preveu facturar més de 70 milions d’euros

El Consell d’Administració de Grup Parlem ha aprovat els termes i condicions vinculants per a l’adquisició dels actius del grup de telecomunicacions Avatel a Catalunya, les Illes Balears i una part dels que té al País Valencià i fer un “pas de gegant” en el seu creixement. Amb aquesta llum verda es culmina el procés de negociació iniciat el passat mes de juliol. En un comunicat, l’operadora catalana detalla que l’operació inclou l’adquisició del negoci d’Avatel en aquests territoris així com de determinats contractes operatius associats, que en conjunt permetrien generar sinergies de xarxa estimades d’entre 3,5 i 4,5 milions d’euros anuals per a Parlem.
Segons les estimacions preliminars, el perímetre objecte de l’adquisició aportaria un volum de facturació superior als 20 milions d’euros i un EBITDA superior als 6 milions d’euros. Com a resultat d’aquesta operació, i aplicant les sinergies previstes, la facturació de Parlem podria superar els 70 milions d’euros l’any 2026 i l’EBITDA podria situar-se en els 14 milions d’euros. Abanca Investment Banking, en qualitat d’assessor financer independent del grup, ha conclòs que la transacció és generadora de valor per als accionistes actuals del Grup Parlem.
Amb aquest acord, el Grup Parlem, companyia cotitzada al BME Growth, considera que fa “un pas de gegant” en la seva trajectòria de creixement i consolida amb “determinació” el seu lideratge com a operador de proximitat de referència a Catalunya i al País Valencià. Així mateix, defensa que amb aquesta operació es posiciona com “un dels actors rellevants en els processos de consolidació” del sector de les telecomunicacions a l’Estat espanyol.
L’operació no preveu canvis en l’estructura directiva
La contraprestació per l’adquisició dels actius i contractes es duria a terme mitjançant una ampliació de capital no dinerària, amb l’emissió d’accions de nova emissió del Grup Parlem, prenent com a referència una valoració de la companyia de 84,4 milions d’euros, equivalent a un preu de 4,25 euros per acció. Aquesta operació donaria lloc a l’atribució d’accions representatives del 50,01 % del capital social de la Societat. L’operació no comportaria canvis en l’estructura directiva de la companyia. D’aquesta manera, la companyia continuaria liderada per l’actual equip, amb el fundador, Ernest Pérez-Mas, ocupant el càrrec de president del consell d’administració, i amb Xavier Capellades com a conseller delegat.
Amb l’aprovació dels termes i condicions vinculants per a l’adquisició de part dels actius d’Avatel, el consell d’administració de l’operadora catalana ha acordat iniciar un procés de due diligence que inclourà una revisió legal, fiscal i laboral completa dels actius i contractes objecte de l’operació. Finalment, la companyia explica que el tancament definitiu de la transacció queda subjecte a la “superació satisfactòria de totes les condicions d’aquest procés i a l’obtenció de les autoritzacions regulatòries pertinents”.