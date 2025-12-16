Parlem compra parte de los activos de Avatel y prevé facturar más de 70 millones de euros

El Consejo de Administración de Grup Parlem ha aprobado los términos y condiciones vinculantes para la adquisición de los activos del grupo de telecomunicaciones Avatel en Cataluña, las Islas Baleares y una parte de los que tiene en la Comunidad Valenciana y dar un «paso de gigante» en su crecimiento. Con esta luz verde se culmina el proceso de negociación iniciado el pasado mes de julio. En un comunicado, la operadora catalana detalla que la operación incluye la adquisición del negocio de Avatel en estos territorios, así como de determinados contratos operativos asociados, que en conjunto permitirían generar sinergias de red estimadas entre 3,5 y 4,5 millones de euros anuales para Parlem.

Según las estimaciones preliminares, el perímetro objeto de la adquisición aportaría un volumen de facturación superior a los 20 millones de euros y un EBITDA superior a los 6 millones de euros. Como resultado de esta operación, y aplicando las sinergias previstas, la facturación de Parlem podría superar los 70 millones de euros en el año 2026 y el EBITDA podría situarse en los 14 millones de euros. Abanca Investment Banking, en calidad de asesor financiero independiente del grupo, ha concluido que la transacción es generadora de valor para los accionistas actuales del Grup Parlem.

Con este acuerdo, el Grup Parlem, compañía cotizada en el BME Growth, considera que da «un paso de gigante» en su trayectoria de crecimiento y consolida con «determinación» su liderazgo como operador de proximidad de referencia en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Asimismo, defiende que con esta operación se posiciona como «uno de los actores relevantes en los procesos de consolidación» del sector de las telecomunicaciones en el Estado español.

Imagen de una tienda de Parlem / Cedida por Parlem

La operación no prevé cambios en la estructura directiva

La contraprestación por la adquisición de los activos y contratos se llevaría a cabo mediante una ampliación de capital no dineraria, con la emisión de acciones de nueva emisión del Grup Parlem, tomando como referencia una valoración de la compañía de 84,4 millones de euros, equivalente a un precio de 4,25 euros por acción. Esta operación daría lugar a la atribución de acciones representativas del 50,01 % del capital social de la Sociedad. La operación no conllevaría cambios en la estructura directiva de la compañía. De esta manera, la compañía continuaría liderada por el actual equipo, con el fundador, Ernest Pérez-Mas, ocupando el cargo de presidente del consejo de administración, y con Xavier Capellades como consejero delegado.

Con la aprobación de los términos y condiciones vinculantes para la adquisición de parte de los activos de Avatel, el consejo de administración de la operadora catalana ha acordado iniciar un proceso de due diligence que incluirá una revisión legal, fiscal y laboral completa de los activos y contratos objeto de la operación. Finalmente, la compañía explica que el cierre definitivo de la transacción queda sujeto a la «superación satisfactoria de todas las condiciones de este proceso y a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes».