El Govern detecta sis nous casos de pesta porcina dins la zona d’alt risc

El brot de pesta porcina continua sumant nous casos a Catalunya. El Departament d’Agricultura ha notificat aquest dijous 26 de març que s’han detectat sis nous positius de pesta porcina africana (PPA) dins de la zona d’alt risc. La detecció d’aquests nous casos s’han produït durant la darrera setmana i, amb aquests nous casos, el total de casos detectats per l’administració catalana s’han enfilat fins als 238.
En una atenció als mitjans, recollida per l’ACN, feta a Tàrrega el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprofitat per actualitzar la xifra de captures setmanals de senglars dins del radi de 20 quilòmetres de la zona d’alt risc. En total, només en la darrera setmana s’han capturat 397 senglars i des de l’inici de les batudes per controlar el brot de pesta porcina s’han arribat a capturar dins la zona d’alt risc fins a 2.762 exemplars.
Ordeig ha afegit que l’operatiu de la Generalitat per contenir el brot de pesta porcina encara compta amb un total de 800 efectius sobre el terreny i des de l’administració catalana s’està investigant alguns casos de manipulació de passos de fauna i material que utilitzen els professionals, uns fets que el titular d’Agricultura ha alertat que es tracta de pràctiques delictives.
El brot de pesta porcina s’ha estès fins a Barcelona
El passat 11 de març el Govern va anunciar un nou cas de pesta porcina a Collserola, motiu pel qual l’administració catalana va prendre la decisió de tancar els accessos al parc natural de Collserola de forma permanent. L’arribada de la pesta porcina a Barcelona va obligar l’executiu català a barrar el pas dels ciutadans a Collserola també al matí i no només durant les nits com estava establert fins aleshores.
Ordeig va demanar “calma” a la ciutadania dels barris de muntanya i dels treballadors que han d’accedir al parc natural i va assegurar que era “esperable” que la zona de Barcelona més propera a Collserola pogués patir els efectes de la pesta porcina. Actualment, els municipis que es troben totalment o parcialment dins la zona d’alt risc, són Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues i Barcelona.