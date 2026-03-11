El brot de pesta porcina s’expandeix i ja ha arribat a Barcelona. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un nou positiu de pesta porcina africana i ha obligat l’administració catalana a tancar permanentment l’accés al parc natural de Collserola permanentment i no només a les nits, com estava establert fins ara. Des de la Generalitat destaquen que els experts de la conselleria estan treballant sobre el terreny com des de l’inici del brot i que ho fan de forma global a tot el parc.
En declaracions fetes al Parlament i recollides per l’ACN Ordeig ha assenyalat que aquest dijous el Govern tancarà tots els accessos a Collserola, però ha fet una crida a la “calma” a la ciutadania dels barris de muntanya i dels treballadors que han d’accedir al parc natural, ja que ha assegurat que tant veïns com treballadors podran desplaçar-se sense problemes. L’expansió de la pesta porcina africana ha obligat a posar 18 municipis dins de la zona d’alt risc després d’haver trobat senglars infectats en aquests municipis. Ordeig, però, destaca que era “esperable” que la zona de Barcelona a tocar Collserola pogués patir els efectes de la pesta porcina i s’hagués de clausurar per complet.
Actualment els municipis que es troben sota l’amenaça de la pesta porcina africana, totalment o parcialment dins la zona d’alt risc, són Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues i Barcelona.
Contenció contra la pesta
Ordeig ha assenyalat que la detecció d’aquest nou cas no implica cap canvi organitzatiu en el dispositiu de contenció, ja que la decisió de tancar el parc respon a criteris tècnics i a l’estratègia de tractar Collserola com “un bloc”. De fet, ha destacat que era previsible que s’hagués de tancar Collserola i destaca que era “impossible blindar” tota la zona forestal.