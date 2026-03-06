La pesta porcina africana s’escampa i el Govern detecta 21 nous casos

Catalunya i el sector agrari i ramader es troba en una situació excepcionalment delicada des de fa mesos. Al mes de novembre del 2025 es va detectar el primer cas de pesta porcina africana en un senglar a Bellaterra. Una crisi desfermada que continua sumant nous casos i el Govern ha anunciat que s’han detectat 21 nous senglars que han donat positiu en la infecció per pesta porcina africana (PPA).
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat a través de les xarxes socials que junt amb la detecció d’aquests 21 nous casos el Govern també ha analitzat fins a 1.708 animals més, uns senglars que han donat negatiu. Ordeig ha volgut destacar que des de l’executiu català s’estan desplegant les mesures i els efectius que calen per afrontar aquesta crisi que amenaça un sector amb molt pes dins l’economia catalana i ha demanat “molta precaució”.
La crisi desfermada pel brot de pesta porcina fa que a Catalunya hi hagi 18 municipis inclosos dins la zona d’alt risc, una inclusió que implica que es prohibeix l’accés dels ciutadans al medi natural i fer activitats de manera individual o en grup. El Govern, però, si permet que es pugui accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restants o instal·lacions esportives.
L’informe de Madrid descarta que la pesta porcina s’originés a l’IRTA
El passat 9 de febrer es van publicar els resultats de l’informe del govern espanyol sobre l’origen del brot de pesta porcina a Catalunya. L’informe va descartar que la infecció es produís i s’originés al centre de recerca Irta-CReSA -aquest suposat origen al laboratori va ser una de les tesis i teories que més força va agafar els primers dies després de la irrupció- i tampoc va ser capaç de poder aclarir quin va ser l’origen del brot de la infecció. En l’informe destaquen que no es va poder trobar “coincidència genètica” entre l’aïllat espanyol i els virus usats en activitats experimentals en aquest laboratori, ni pel que fa a marcadors parcials ni a escala de genoma complet, un fet pel qual van descartar l’origen a l’IRTA.