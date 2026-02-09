L’informe elaborat pel govern espanyol, i publicat aquest dilluns a la tarda, ha certificat que el brot de pesta porcina que es va detectar a finals del mes de novembre al parc de Collserola no es va originar al centre de recerca Irta-CReSA, una de les tesis que va agafar més força inicialment. L’informe elaborat per un comitè científic escollit pel govern espanyol apunta que encara és massa d’hora per esclarir quin va ser l’origen del brot de pesta porcina, el qual ja ha provocat més d’un centenar de morts de senglars a Catalunya, però sí que ha deixat clar que aquest no es va originar a l’Irta. El govern de Salvador Illa ja havia apuntat en diverses ocasions que el centre és un espai segur, i havia descartat que el brot hagués sortit d’aquest espai de recerca.
El document estableix que els resultats obtinguts mitjançant estratègies analítiques complementàries i per organismes independents “no van mostrar coincidència genètica” entre l’aïllat espanyol i els virus usats en activitats experimentals en aquest laboratori, ni pel que fa a marcadors parcials ni a escala de genoma complet. Aquestes conclusions coincideixen amb la posició de l’Institut de Recerca Biomèdica, que el passat mes de desembre ja va publicar els resultats del seu propi informe, encarregat per l’executiu català, on també descartava que la seva seqüenciació genòmica coincideixi amb les mostres amb les quals treballa l’Irta-CReSA.
La teoria del comitè científic
L’informe del comitè científic escollit pel govern espanyol vincula el brot detectat a Catalunya, pertanyent al grup genètic 29, amb el genoma de referència Geòrgia 2007/1, “amb una identitat nucleofílica superior al 99,9% en totes les regions compartides entre tots dos genomes”. Tenint en compte aquesta situació, l’informe assenyala com un dels escenaris possibles la introducció puntual del virus a llarga distància a través d’activitats humanes, particularment a través de productes carnis o restes de menjar contaminats, la qual cosa coincideix amb la teoria inicial d’un entrepà en mal estat. Des del seu punt de vista, aquest origen seria “coherent” tenint en compte l’aparició aïllada del focus i l’absència de focus intermedis en països veïns, la localització del brot en un entorn altament connectat, amb elevada mobilitat humana i una densa xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries, i la divergència genètica respecte a les seqüències genètiques dominants a Europa.