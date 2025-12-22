Des de l’inici del brot de pesta porcina africana (PPA) que s’ha donat a Catalunya, el laboratori IRTA-CReSA ha estat sotmès a diverses investigacions per determinar si va ser on es va originar aquest brot. Aquest dilluns, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que una auditoria independent encarregada a experts en bioseguretat ha conclòs que les instal·lacions d’aquest laboratori són “adequades i segures” per al treball amb el virus de la pesta porcina africana. En aquest sentit, Ordeig ha anunciat que la investigació ha “validat” els sistemes de bioseguretat, la gestió interna, la formació del personal, el control d’accessos i la gestió de residus del laboratori.
Aquest grup d’experts, que estava format per quatre professionals externs al centre i dos d’interns. A més, Ordeig ha subratllat que els resultats van en la mateixa línia de les conclusions dels “màxims experts” de la Comissió Europea i del Ministeri i emfatitza que “avui dia” no hi ha “cap evidència” que apunti al laboratori com l’origen del brot. Amb tot, assenyala que la “prova definitiva” serà tenir el resultat de la seqüenciació que compararà genèticament el virus dels animals afectats amb l’ADN del virus investigat al CReSA: “Si no coincideixen, es podrà descartar definitivament”. “Una cosa és la seqüenciació i una altra cosa és l’auditoria de les instal·lacions per veure si hi podia haver hagut algun error de bioseguretat o en els procediments”, ha afegit. Per això, ha demanat “prudència i responsabilitat” i deixar treballar els científics per poder tenir els resultats “com més aviat millor”. “Quan tinguem els resultats, les farem públiques sense demora”, ha conclòs.
Un pla de bioseguretat per les explotacions porcines
Per altra banda, el conseller també ha explicat el pla de bioseguretat del Govern contra la pesta porcina, que té l’objectiu d'”augmentar la vigilància i bioseguretat” de les explotacions porcines i tota la cadena de valor del sector. Aquest pla inclou dotze línies de treball, amb mesures pactades amb el sector, com el monitoratge “continuat” i l’anàlisi del risc “explotació per explotació” i el reforç de la bioseguretat en el transport d’animals vius. A més, també han acordat crear una taula de coordinació entre administracions que implica diferents departaments i la revisió “anual” de l’enquesta i acta de bioseguretat com a “eina de millora”.
La setmana passada, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van escorcollar durant més de 12 hores les instal·lacions del laboratori d’IRTA-CReSA, com a part de la investigació per determinar l’origen del brot. El registre va ser ordenat pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès i les diligències prèvies del cas han estat declarades secretes. L’única informació que han facilitat els dos cossos policials és que s’han seguit els “protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació”.