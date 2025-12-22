Desde el inicio del brote de peste porcina africana (PPA) que se ha dado en Cataluña, el laboratorio IRTA-CReSA ha sido sometido a diversas investigaciones para determinar si fue donde se originó este brote. Este lunes, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado que una auditoría independiente encargada a expertos en bioseguridad ha concluido que las instalaciones de este laboratorio son «adecuadas y seguras» para el trabajo con el virus de la peste porcina africana. En este sentido, Ordeig ha anunciado que la investigación ha «validado» los sistemas de bioseguridad, la gestión interna, la formación del personal, el control de accesos y la gestión de residuos del laboratorio.

Este grupo de expertos, que estaba formado por cuatro profesionales externos al centro y dos internos. Además, Ordeig ha subrayado que los resultados van en la misma línea de las conclusiones de los «máximos expertos» de la Comisión Europea y del Ministerio y enfatiza que «hoy en día» no hay «ninguna evidencia» que apunte al laboratorio como el origen del brote. Con todo, señala que la «prueba definitiva» será tener el resultado de la secuenciación que comparará genéticamente el virus de los animales afectados con el ADN del virus investigado en el CReSA: «Si no coinciden, se podrá descartar definitivamente». «Una cosa es la secuenciación y otra cosa es la auditoría de las instalaciones para ver si pudo haber habido algún error de bioseguridad o en los procedimientos», ha añadido. Por ello, ha pedido «prudencia y responsabilidad» y dejar trabajar a los científicos para poder tener los resultados «lo antes posible». «Cuando tengamos los resultados, los haremos públicos sin demora», ha concluido.

Agentes de los Mossos y de la Guardia Civil frente a las instalaciones del IRTA-CReSA / ACN

Un plan de bioseguridad para las explotaciones porcinas

Por otro lado, el consejero también ha explicado el plan de bioseguridad del Gobierno contra la peste porcina, que tiene el objetivo de «aumentar la vigilancia y bioseguridad» de las explotaciones porcinas y toda la cadena de valor del sector. Este plan incluye doce líneas de trabajo, con medidas pactadas con el sector, como el monitoreo «continuo» y el análisis del riesgo «explotación por explotación» y el refuerzo de la bioseguridad en el transporte de animales vivos. Además, también han acordado crear una mesa de coordinación entre administraciones que implica diferentes departamentos y la revisión «anual» de la encuesta y acta de bioseguridad como «herramienta de mejora».

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig / ACN

La semana pasada, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil registraron durante más de 12 horas las instalaciones del laboratorio de IRTA-CReSA, como parte de la investigación para determinar el origen del brote. El registro fue ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès y las diligencias previas del caso han sido declaradas secretas. La única información que han facilitado los dos cuerpos policiales es que se han seguido los «protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación».