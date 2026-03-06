La peste porcina africana se extiende y el Gobierno detecta 21 nuevos casos

Cataluña y el sector agrario y ganadero se encuentran en una situación excepcionalmente delicada desde hace meses. En noviembre de 2025 se detectó el primer caso de peste porcina africana en un jabalí en Bellaterra. Una crisis desatada que continúa sumando nuevos casos y el Gobierno ha anunciado que se han detectado 21 nuevos jabalíes que han dado positivo en la infección por peste porcina africana (PPA).

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado -en declaraciones recogidas por la ACN- que junto con la detección de estos 21 nuevos casos el Gobierno también ha analizado hasta 1,708 animales más, unos jabalíes que han dado negativo. Ordeig ha querido destacar que desde el ejecutivo catalán se están desplegando las medidas y los efectivos necesarios para afrontar esta crisis que amenaza un sector con mucho peso dentro de la economía catalana y ha pedido «mucha precaución».

La crisis desatada por el brote de peste porcina hace que en Cataluña haya 16 municipios incluidos dentro de la zona de alto riesgo, una inclusión que implica que se prohíbe el acceso de los ciudadanos al medio natural y realizar actividades de manera individual o en grupo. El Gobierno, sin embargo, sí permite que se pueda acceder a las viviendas, desarrollar actividades económicas en espacios cerrados o ir a restaurantes o instalaciones deportivas.

Detalle de la cabeza de un jabalí abatido mientras un cazador voluntario extrae sangre a través del lagrimal del ojo | Gerard Escaich Folch (ACN)

Noticia en ampliación