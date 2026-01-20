El Govern prevé nuevos casos de peste porcina en jabalíes

El número de positivos por peste porcina africana en jabalíes aumentará en los próximos días. Así lo anunció este martes el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, quien explicó que tienen algunos casos sospechosos «pendientes de confirmar». Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, desde que se detectaron los primeros indicios se han analizado hasta 863 jabalíes, de los cuales 64 han resultado positivos. En cuanto al dispositivo desplegado sobre el terreno, actualmente está conformado por unas 300 personas que trabajan para limitar al máximo la propagación del virus mientras se intensifican las capturas, sobre todo en el primer radio.

En una comparecencia en el Parlament recogida por la ACN, Ordeig explicó que la previsión es que en los próximos días se dé luz verde a las sociedades de caza para que puedan entrar en la zona de entre 6 y 20 kilómetros. En este sentido, el conseller señaló que del total de animales analizados, hay 80 que están fuera del radio de 6 kilómetros. Asimismo, precisó que en Cataluña se capturan entre 1.000 y 2.000 jabalíes a la semana. El Gobierno aprovechó esta intervención para celebrar que las 59 granjas que se encuentran dentro del radio afectado continúen sin ningún positivo.

El ejecutivo liderado por Salvador Illa también se pronunció este martes sobre el origen del brote. El Gobierno continúa a la espera de la secuenciación de las dos muestras del IRTA CReSA que quedaban pendientes y que llevaban cinco años congeladas. En paralelo, también esperan que lleguen los resultados del análisis del virus por parte de un laboratorio europeo, cuyo informe será el que se tome como concluyente. Con todo, las autoridades aún no tienen ninguna tesis concluyente que explique cómo se provocó el brote.

Un agente de la Guardia Civil durante el registro del IRTA-CReSA por el brote de la peste porcina / ACN

La réplica de la oposición

En cuanto al resto de grupos parlamentarios, en respuesta a la intervención de Ordeig, desde Junts han pedido «medidas drásticas» para afrontar el brote, mientras que ERC insiste en que la prioridad es trabajar en la retaguardia. Desde los Comuns, han solicitado una estrategia en clave ecológica para gestionar la fauna salvaje. Por su parte, el PP ha cuestionado que el Gobierno aún no sepa el origen del contagio, mientras ha celebrado que el ejecutivo de Illa se haya dado cuenta de la importancia que tienen los cazadores gracias a este brote.