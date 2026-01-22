La gran banca esquiva las bajadas de tipos y vuelve a esperar beneficios récord

No hay malestar económico que tumbe a la gran banca. Las rebajas de tipos de interés del Banco Central Europeo, el terremoto internacional que supuso el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca o la mala salud de algunos de los centros de actividad de negocio en la UE, como Francia o Alemania, debían romper la racha de resultados récord para los principales bancos españoles, según las previsiones de los analistas a principios de 2025. 12 meses después, sin embargo, todo apunta a que los peores pronósticos quedan completamente descartados y que, de hecho, las seis entidades financieras del Ibex encadenarán otro curso de récords. De acuerdo con las previsiones de los analistas -y a pesar de que, efectivamente, el BCE ha dejado el precio del crédito en el 2%, un punto por debajo del cierre de 2024- el Santander, Caixabank, el BBVA, el Sabadell, Unicaja y Bankinter sumarán un beneficio anual de más de 33.000 millones de euros, otro máximo histórico para añadir a la racha del selectivo español.

Las estimaciones del mercado, recogidas por la agencia española EFE, otorgaban un potencial de crecimiento del beneficio neto de más del 5% para el conjunto del sector; una escalada que se concretaría en poco menos de 2.000 millones de euros más que en 2024, cuando acumularon unos rendimientos de 31.700 millones. Cabe decir que las primeras cifras, conocidas esta mañana, son aún más halagüeñas: Bankinter, el segundo más pequeño de los seis actores financieros del Ibex, ha comunicado este jueves su balance anual con un beneficio de 1.090 millones de euros, el mejor de su historia. Se trata de un impulso cercano al 14,5% respecto del ya exitoso estado de resultados de hace un año, que también se había situado en el techo histórico de la entidad. Si se compara con las cifras previstas por los expertos estadounidenses, la realidad ha superado las estimaciones en casi un punto porcentual, ya que proyectaban una expansión del 14%, unos 3 millones de euros por debajo de la que finalmente se ha comunicado a los inversores. Todo ello hace pensar, pues, que los principales bancos del Estado mantendrán o superarán las ganancias auguradas desde el otro lado del Atlántico.

El presidente del BBVA, Carlos Torres / EP

Retroceso catalán

Según las previsiones de los analistas, solo dos entidades del selectivo español cerrarán el curso con ganancias más modestas que hace un año: el Banco Sabadell, a la salida de la OPA hostil del BBVA que ha lastrado su rendimiento durante todo 2025, y Caixabank. De acuerdo con las cifras de la agencia estadounidense, la entidad que preside Josep Oliu y dirige César González-Bueno presentará un resultado neto de unos 1.778 millones de euros, unos 40 millones menos de los que declaró en 2024, debido a la falta de ingresos extraordinarios. Cabe decir que las cuentas del Sabadell incluyen este año aún la actividad generada por la filial británica TSB, vendida al Santander en plena OPA; y que saldrá una vez se complete la operación, durante el primer trimestre del año. En cuanto a Caixabank, el retroceso sería testimonial, del 0,2%, y se quedaría cerca de los 5.790 millones de euros, también en máximos históricos. La entidad de origen catalán sufriría el rediseño del impuesto a la banca, que la gravará con más de 590 millones de euros, unos 100 millones más que el curso anterior.

Por su parte, tanto el Santander como el BBVA han superado las turbulencias causadas por la administración Trump en algunos de sus mercados de referencia, como es México, y prometen un crecimiento significativo, a ojos de los analistas de Bloomberg. La entidad que preside Ana Patricia Botín debería registrar un resultado neto un 7,7% más elevado que en 2024, hasta rozar los 13.600 millones de euros, mientras que los de Carlos Torres expandirían el negocio un 5,2%, con más de 10.500 millones de euros de bottom line. Unicaja, finalmente, mostraría un rendimiento más cercano al de Bankinter, si bien se mantendría a la cola de la banca del Ibex, con un incremento por encima del 12,6% que lo dejaría en unos 645 millones de euros al final del curso.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank 2025 / EuropaPress

Euforia bursátil

El rendimiento de la banca española ha entusiasmado a los mercados, que han vuelto a situar al sector como el más dinámico del selectivo español, con incrementos anuales prácticamente inauditos. El más modesto ha sido el del Banco Sabadell, que se ha quedado estancado en los niveles que registró durante los últimos meses de la OPA del BBVA. Cotiza, durante las primeras horas de la sesión de este jueves, en 3,2 euros la acción, un 51% más que hace un año; y aún lejos de las previsiones más optimistas de la directiva, que llegó a calcular un potencial de más de 4 euros por título. También lejos del resto se queda Bankinter, que roza los 14 euros por acción, un 68% más que a principios de enero de 2024. Por su parte, y a pesar del estancamiento en el beneficio año tras año, Caixabank registra una revalorización de más del 90% en 12 meses, y se queda cerca de los 10,6 euros, no muy lejos de los máximos históricos (10,82 euros) alcanzados, de hecho, hace una semana. Finalmente, tres bancos han más que duplicado su precio en el mercado de renta variable desde enero de 2025: el BBVA, que sin el lastre de la OPA ya cotiza por encima de los 21 euros (+104%); el Santander, con un 121% de ganancia, hasta los 10,5 euros la acción, y Unicaja, con un espectacular +140% que lo lleva a los 2,82 euros por título.