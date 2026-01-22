La gran banca esquiva les baixades de tipus i torna a esperar beneficis rècord

No hi ha mala maror econòmica que tombi la gran banca. Les rebaixes de tipus d’interès del Banc Central Europeu, el terratrèmol internacional que va suposar el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca o la mala salut d’alguns dels centres d’activitat de negoci a la UE, com França o Alemanya, havien de trencar la ratxa de resultats rècords per als principals bancs espanyols, segons les previsions dels analistes a principis del 2025. 12 mesos després, però, tot apunta que els pitjors pronòstics queden completament descartats i que, de fet, les sis entitats financeres de l’Ibex encadenaran un altre curs de rècords. D’acord amb les previsions dels analistes -i malgrat que, efectivament, el BCE ha deixat el preu del crèdit en el 2%, un punt per sota del tancament del 2024- el Santander, Caixabank, el BBVA, el Sabadell, Unicaja i Bankinter sumaran un benefici anual de més de 33.000 milions d’euros, un altre màxim històric per afegir a la ratxa del selectiu espanyol.
Les estimacions del mercat, recollides per l’agència espanyola EFE, atorgaven un potencial de creixement del benefici net de més del 5% per al conjunt del sector; una escalada que es concretaria en poc menys de 2.000 milions d’euros més que el 2024, quan van acumular uns rendiments de 31.700 milions. Val a dir que les primeres xifres, conegudes aquest matí, són encara més falagueres: Bankinter, el segon més petit dels sis actors financers de l’Ibex, ha comunicat aquest dijous el seu balanç anual amb un benefici de 1.090 milions d’euros, el millor de la seva història. Es tracta d’un impuls pròxim al 14,5% respecte del ja reeixit compte de resultats d’ara fa un any, que també s’havia situat en el cim històric de l’entitat. Si es compara amb les xifres previstes pels experts estatunidencs, la realitat ha superat les estimacions en gairebé un punt percentual, atenent que hi projectaven una expansió del 14%, uns 3 milions d’euros per sota de la que finalment s’ha comunicat als inversors. Tot plegat fa pensar, doncs, que els principals bancs de l’Estat mantindran o superaran els guanys augurats des de l’altra banda de l’Atlàntic.
Retrocés català
Segons les previsions dels analistes, només dues entitats del selectiu espanyol tancaran el curs amb guanys més modestos que ara fa un any: el Banc Sabadell, a la sortida de l’OPA hostil del BBVA que ha llastat el seu rendiment durant tot el 2025, i Caixabank. D’acord amb les xifres de l’agència estatunidenca, l’entitat que presideix Josep Oliu i dirigeix César González-Bueno presentarà un resultat net d’uns 1.778 milions d’euros, uns 40 milions menys dels que va declarar el 2024, a causa de la manca d’ingressos extraordinaris. Val a dir que els comptes del Sabadell inclouen enguany encara l’activitat generada per la filial britànica TSB, venuda al Santander en plena OPA; i que en sortirà un cop es completi l’operació, durant el primer trimestre de l’any. Pel que fa a Caixabank, el retrocés seria testimonial, del 0,2%, i es quedaria a tocar dels 5.790 milions d’euros, també en màxims històrics. L’entitat d’origen català patiria el redisseny de l’impost a la banca, que la gravarà amb més de 590 milions d’euros, uns 100 milions més que el curs anterior.
Per la seva banda, tant el Santander com el BBVA han superat les turbulències causades per l’administració Trump en alguns dels seus mercats de referència, com és Mèxic, i prometen un creixement significatiu, a ulls dels analistes de Bloomberg. L’entitat que presideix Ana Patricia Botín hauria de registrar un resultat net un 7,7% més elevat que el 2024, fins a fregar els 13.600 milions d’euros, mentre que els de Carlos Torres expandirien el negoci un 5,2%, amb més de 10.500 milions d’euros de bottom line. Unicaja, finalment, mostraria un rendiment més pròxim al de Bankinter, si bé es mantindria a la cua de la banca de l’Ibex, amb un increment per sobre del 12,6% que el deixaria en uns 645 milions d’euros a final de curs.
Eufòria borsària
El rendiment de la banca espanyola ha engrescat els mercats, que han tornat a situar el sector com el més dinàmic del selectiu espanyol, amb increments anuals pràcticament inaudits. El més modest ha estat el del Banc Sabadell, que s’ha quedat estancat als nivells que va registrar durant els últims mesos de l’OPA del BBVA. Cotitza, durant les primeres hores de la sessió d’aquest dijous, en 3,2 euros l’acció, un 51% més que ara fa un any; i lluny encara de les previsions més optimistes de la directiva, que va arribar a calcular un potencial de més de 4 euros per títol. També lluny de la resta es queda Bankinter, que frega els 14 euros per acció, un 68% més que a principis del gener del 2024. Per la seva banda, i malgrat l’estancament en el benefici any a any, Caixabank registra una revaloració de més del 90% en 12 mesos, i es queda a tocar dels 10,6 euros, no gaire lluny dels màxims històrics (10,82 euros) assolits, de fet, ara fa una setmana. Finalment, tres bancs han més que doblat el seu preu al mercat de renda variable des del gener del 2025: el BBVA, que sense el llast de l’OPA ja cotitza per sobre dels 21 euros (+104%); el Santander, amb un 121% de guany, fins als 10,5 euros l’acció, i Unicaja, amb un espectacular +140% que el porta als 2,82 euros per títol.