Una Eurocambra dividida paralitza el tractat del Mercosur i l’envia al TJUE

El tractat comercial entre la Unió Europea i el Mercosur torna a xocar amb un obstacle polític. El Parlament Europeu ha acceptat la moció presentada pels grups dels Liberals, els Verds i l’Esquerra per enviar l’acord al Tribunal de Justícia de la Unió Europea davant una possible vulneració dels tractats fundacionals de la UE. L’entesa passa a mans de l’alt tribunal comunitari, que serà l’encarregat de decidir si compleix les normatives fonamentals dels 27. D’aquesta manera, els crítics aturen la ratificació de l’acord al legislatiu, que estava prevista per als pròxims mesos, i deixen congelada la seva aplicació definitiva. La decisió, com esperaven les autoritats, s’ha pres per una majoria mínima, amb només 10 vots de diferència -334 a favor per 324 en contra-, fet que demostra la profunda divisió -territorial, però també dins els mateixos partits- del Parlament al respecte. La sentència del Tribunal Superior podria demorar-se més d’un any, i afegeix encara més tensió a la relació entre la Comissió Europea i la pagesia, que conforma la principal oposició social a la zona de comerç lliure més gran del planeta.
Entre altres qüestions, els europarlamentaris que van presentar la moció consideren que la Comissió Europea es va extralimitar en dividir l’acord en dues parts, una de comercial i una altra de política. Amb aquest moviment, Brussel·les s’assegurava que la part econòmica de l’entesa es pogués aplicar sota la seva competència exclusiva, sense haver de ser ratificada pels parlaments dels estats membre, fet que “prevenia que poguessin donar la seva opinió sobre l’acord”. A més, els crítics qüestionen l’encaix en els tractats de la UE del conegut com a “mecanisme de reequilibrament”, que permet als Països del Mercosur prendre mesures compensatòries contra la UE si les seves regulacions internes redueixen el flux comercial entre les regions. Així, el TJUE haurà d’emetre una opinió sobre el compliment de les normatives referides abans que el Parlament Europeu pugui convocar la votació definitiva per aprovar -o no- el tractat de forma definitiva.
Una palanca arriscada
Val a dir que, ateses les competències comercials per als 27 que agrupa la Comissió, podria tirar endavant de forma provisional una part de l’acord mentre espera la resolució del TJUE i la posterior aprovació de l’Eurocambra. Tot i això, com han insistit les autoritats comunitàries, fer-ho generaria un conflicte polític amb les famílies europees que rebutgen el pacte -principalment els Verds, l’Esquerra i les extremes dretes-; així com amb la majoria dels europarlamentaris socialistes, conservadors i liberals dels països que s’oposen a la zona de lliure comerç, com ara França i Polònia.
Trencadís polític
La votació ha estat, com estava previst, històricament ajustada. Els grups que s’han oposat tradicionalment al tractat -els Verds/EFA, l’Esquerra i l’extrema dreta de Patriotes per Europa- han votat majoritàriament pel tractat; així com els liberals de Renew Europe, molt vinculats al president francès Emmanuel Macron. Per la seva banda, els principals partits de la Cambra, el PP Europeu i els Socialdemòcrates, han defensat el tractat, si bé alguns dels seus eurodiputats han trencat la disciplina del partit i han votat a favor d’enviar-lo al TJUE. Finalment, els Conservadors i Reformistes -que inclouen part de l’extrema dreta, com ara els Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni- han deixat llibertat de vot, i han permès que els representants polonesos i francesos reafirméssin el seu rebuig al pacte amb el Mercosur.