La UE tanca un acord de lliure comerç històric amb l’Índia

La Unió Europea ha tancat un acord de lliure comerç històric amb l’Índia després de gairebé dues dècades de negociacions complexes que han culminat enmig de la inestabilitat global creada per la guerra aranzelària dels Estats Units. El següent pas és l’aprovació interna abans de poder convocar la firma final del pacte, que suposarà una reducció dels aranzels entre les dues potències. A la banda europea, l’acord suposarà una reducció dels aranzels indis al vi, que passaran del 150% al 20% o el 30%, mentre que l’oli d’oliva quedarà exempt. Així mateix, sectors vitals per a l’economia de la UE com el de la maquinària, els químics, els plàstics o les farmacèutiques també es beneficiaran de l’acord.
Brussel·les confia que el tractat de lliure comerç, que preveu l’eliminació o la reducció dels gravàmens al 96,6% de les mercaderies que exporten a l’Índia, permeti duplicar les exportacions al país el 2032. Actualment, les exportacions de béns i serveis de la UE a l’índia estan valorades en uns 180.000 milions d’euros. Amb aquest acord, la Comissió Europea considera que els sectors industrials i agroalimentaris de la UE tindran un “avantatge competitiu significatiu” perquè dona un accés privilegiat al país més poblat del món, amb 1.450 milions d’habitants, i a la gran economia que més ràpid creix al món, amb un PIB anual de 3,4 bilions d’euros.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, escenificaran l’acord amb una cerimònia a Nova Delhi aquest dimarts durant la cimera Índia–UE. El nou tractat de lliure comerç estalviarà uns 4.000 milions d’euros anuals en aranzels als productes europeus, segons calcula Brussel·les. Per a Catalunya, el mercat indi encara té molt potencial, ja que ara mateix suposa uns 600 milions d’euros anuals en vendes, segons les dades d’Acció. Les principals exportacions són la maquinària, els productes químics orgànics i els plàstics, mentre que les importacions més destacades són els químics, els combustibles i les peces de vestir. Acció veu oportunitats de negoci interessants a l’Índia en l’àmbit de les noves tecnologies, productes químics avançats i la gestió dels residus.
Principals punts del nou tractat
L’acord de lliure comerç inclou nombroses rebaixes d’aranzels. Per exemple, l’Índia reduirà de manera gradual els gravàmens als automòbils del 110% a un mínim del 10%, amb una quota de 250.000 vehicles anuals, mentre que s’eliminaran per complet per a les peces de cotxes en un període d’entre 5 i 10 anys. També s’eliminen els aranzels a la maquinària, els productes químics i els fàrmacs, que actualment afronten gravàmens del 44%, 22% i 11%, respectivament. En el sector agroalimentari, els aranzels indis al vi passaran del 75%-150% a un màxim del 20%-30%, mentre que els de l’oli passaran del 45% a 0 en 5 anys, mentre que els que s’apliquen a productes agrícoles processats, com el pa i els productes de rebosteria, actualment al 50%, també s’eliminaran.
Brussel·les ha intentat tranquil·litzar la pagesia europea, en peu de guerra per l’acord amb el Mercosur, i ha garantit que els agrícoles europeus “sensibles” quedaran “totalment protegits”, ja que la carn de vedella i de pollastre, l’arròs i el sucre queden exclosos de la liberalització de l’acord. Així mateix, recorden que “totes les importacions índies” hauran de continuar respectant les normes sanitàries i de seguretat alimentària de la UE.