La Moncloa prohibeix sancionar els treballadors afectats pel caos a Rodalies
Alberto Prieto
Alberto Prieto
28/01/2026 16:49

El govern espanyol bloqueja les sancions als treballadors afectats pel caos de Rodalies. L’executiu que dirigeix Pedro Sánchez ha inclòs al decret llei que va aprovar dimarts una disposició per impedir que les empreses prenguin represàlies contra els empleats que hagin arribat tard a la feina o no hi hagin pogut assistir a causa del col·lapse ferroviari que va patir Catalunya la passada setmana. El text explicita que “les persones treballadores que no hagin pogut acudir presencialment al seu lloc de feina o iniciar la seva presentació laboral amb puntualitat a conseqüència dels accidents ferroviaris o de les alteracions del servei no podran ser sancionades per l’empresa ni patir perjudicis en les seves relacions laborals”.

Mitjançant aquest decret, la Moncloa recorda les empreses que la legislació laboral vigent protegeix els empleats afectats per crisis de mobilitat com les que ha patit el Principat els últims dies; així com la que va generar l’accident mortal a Adamuz. De fet, força les companyies ferroviàries a donar justificants a tothom que ho demani per comunicar els retards causats per les fallides en infraestructures que alterin el servei ferroviari. D’aquesta forma, evita que els treballadors incorrin en “faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat al lloc de feina”, incompliments que justificarien un acomiadament, segons l’Estatut dels Treballadors.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres / ACN

“Tota la flexibilitat”

Tot i l’afegit al decret, les administracions encara no han aclarit el procediment a seguir per a empreses i treballadors arran del col·lapse del sistema ferroviari. Les patronals catalanes, després d’una reunió amb el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el de Presidència, Albert Dalmau, van reclamar als governs fórmules per atorgar als empleats “tota la flexibilitat possible” per superar el caos de mobilitat. Entre altres qüestions, la patronal de les petites i mitjanes empreses, Pimec, contempla l’ús del teletreball, adaptar els horaris o “altres solucions” pactades en el si del diàleg social. Per la seva banda, Foment del Treball ha reclamat més inversions en infraestructures per garantir que “funcionin de la manera correcta”.

GrupMón