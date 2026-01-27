Foment exigeix “solucions” al caos de Rodalies

Foment del Treball ha exigit solucions al caos de Rodalies que ja fa una setmana que assota Catalunya. En declaracions recollides per l’ACN el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assenyalat que és “hora de donar solucions” a les persones afectades pel desgavell del servei de Rodalies de Catalunya.
Sánchez Llibre ha demanat que les administracions implicades s’asseguin a la taula per establir “un pla de xoc” davant la crisi ferroviària que afecta un servei que compta amb prop de 400.000 usuaris diaris i poder definir “un calendari amb determinades inversions” que pugui resoldre els problemes que afecten la xarxa ferroviària catalana i la reiterada manca d’inversió en les infraestructures catalanes. Des de Foment, de fet, calculen que la manca d’inversió a la xarxa de trens de Catalunya ja suma un dèficit d’inversió de 42.500 milions d’euros durant els últims 15 anys.
Un treball coordinat
El president de Foment ha demanat que hi hagi un treball entre les administracions i el teixit productiu. Sánchez Llibre ha exigit que els governs “deixin de tirar-se plats pel cap” i demanin “perdó” als usuaris afectats. A més, ha demanat que treballadors i empresaris posin de la seva part i negociïn per poder evitar “la imperfecció i el desgavell” del servei de Rodalies acabi provocant pèrdues al teixit productiu. “Caldria buscar una solució intermèdia entre els treballadors que no han pogut implementar les hores que els corresponen […] i l’empresa que no tingui pèrdues directes”, ha etzibat Sánchez Llibre.
En declaracions fetes en una atenció als mitjans des de Brussel·les Sánchez Llibre també ha valorat la proposta de finançament del govern espanyol. Una proposta que assegura que és “clarament insuficient” tot i que els nous recursos “seran benvinguts”. El president de Foment ha assegurat que el temps “ha donat la raó” a la patronal catalana.