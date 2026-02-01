La crisi de Rodalies i el mal estat de la xarxa encenen el sector logístic català

El sector logístic i exportador català reclama a la Generalitat i al govern espanyol que dupliquin les vies per evitar que les mercaderies hagin de compartir infraestructura amb les línies de Rodalies, com passa actualment a tota la xarxa excepte en un tram entre Castellbisbal i el Port de Barcelona. “No poden anar les mercaderies per línies de Rodalies”, reitera a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) el president de Ferrmed, Joan Amorós, que alerta que la situació és “greu” perquè en la configuració actual ja no hi caben més trens. El president de la sectorial Agroalimentària de Pimec, David Coll, fa una anàlisi similar i critica que, quan hi ha un tall com el del túnel de Rubí, tota la cadena alimentària i industrial queda “paralitzada” i reclama una xarxa pròpia. “S’han de planificar noves línies fèrries i punts d’intermodals”, reivindica Coll.
La situació “difícil” que viu el sector del transport de mercaderies s’agreuja encara més perquè no només han de donar prioritat sempre a les línies de Rodalies, sinó que quan hi ha una incidència relacionada amb el transport de passatgers també els afecta directament. Així, l’accident mortal a la línia R4 a Gelida (Alt Penedès) i el tancament del túnel de Rubí han deixat el Port de Barcelona en una situació “d’aïllament tècnic per a la mercaderia per tren”, segons lamenten des de l’Associació de Carregadors d’Espanya (ACE). Segons els càlculs de l’entitat, l’aturada de Rodalies i els problemes al túnel de Rubí han fet que hi hagi un “volum de mercaderia acumulada molt alt”, ja que el tràfic de contenidors del port barceloní amb la seva àrea d’influència és molt alt, d’uns 4.000 contenidors plens a la setmana entre entrades i sortides.
“Hem d’invertir i molt en infraestructures i fa molts anys que no ho estem fent”, lamenta el president de la sectorial Agroalimentària de Pimec. Coll reitera que quan els trens de mercaderies no poden circular es genera un “greu conflicte” que després té repercussions en la societat, com l’encariment dels productes. També té un component mediambiental perquè aquest bloqueig fa perdre credibilitat al transport ferroviari de mercaderies i fa que moltes empreses optin pel transport per carretera. L’Associació de Carregadors d’Espanya té una opinió semblant. “El bloqueig ferroviari obliga a buscar alternatives en una carretera ja saturada, cosa que compromet els temps de lliurament i posa en perill les línies de producció per la manca de components i matèries primeres”, defensa l’ACE. “La situació suposa una pèrdua directa de competitivitat”.