Els transportistes catalans han alertat que el caos a Rodalies fa que la xarxa viària multipliqui el seu trànsit, un augment dels vehicles per carretera que complica el treball dels transportistes i que provoca retards en l’entrega de les mercaderies. En declaracions recollides per l’ACN el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, ha assegurat que “el col·lapse” al sistema ferroviari provoca que la gent torni a agafar el vehicle privat per moure’s pel territori català, un fet que suposa un augment de vehicles a les carreteres catalanes que se sumen als vehicles de transport i els serveis per carretera de Renfe.
Segons Ayach, provoca que “el dia a dia sigui molt complicat” i que les entregues de mercaderies experimentin retards que s’han de justificar als clients que esperen l’entrega. El president de la CETCAT ha assegurat que la situaciño generada pel ferrocarril fa que els vehicles és multipliquin i, “a més, les vies alternatives a l’AP-7 també estan col·lapsades” i això “ho complica més tot”.
Demanen inversions a les administracions
Els transportistes reconeixen que la reobertura d’un carril de l’AP-7 a Martorell ha suposat un petit alleugeriment del trànsit tot i que reconeixen que les cues se segueixen generant. Davnat de la situació generada des de la CETCAT demanen que s’inverteixin “els diners que calguin” per mantenir el bon estat de les infraestructures. “Una vegada més ens hem de posar a treballar per salvar tots aquests obstacles, però cada vegada està més complicat”, ha assenyalat un Ayach que ha lamentat que “els sectors econòmics fa molts anys que reclamem més ampliació de l’AP-7, el quart cinturó i vies alternatives. Creiem que la mobilitat i les infraestructures són insuficients”