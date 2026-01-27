Los transportistas catalanes han alertado que el caos en Rodalies hace que la red viaria multiplique su tráfico, un aumento de vehículos por carretera que complica el trabajo de los transportistas y provoca retrasos en la entrega de las mercancías. En declaraciones recogidas por la ACN, el presidente de la Confederación Empresarial de Transportes por Carretera de Cataluña (CETCAT), Eduard Ayach, ha asegurado que «el colapso» en el sistema ferroviario provoca que la gente vuelva a coger el vehículo privado para moverse por el territorio catalán, lo que supone un aumento de vehículos en las carreteras catalanas que se suman a los vehículos de transporte y los servicios por carretera de Renfe.

Según Ayach, provoca que «el día a día sea muy complicado» y que las entregas de mercancías experimenten retrasos que se deben justificar a los clientes que esperan la entrega. El presidente de la CETCAT ha asegurado que la situación generada por el ferrocarril hace que los vehículos se multipliquen y, «además, las vías alternativas a la AP-7 también están colapsadas» y eso «lo complica todo más».

Imagen de archivo de las retenciones en la AP-7 en sentido Martorell por el corte de la autopista / ACN

Piden inversiones a las administraciones

Los transportistas reconocen que la reapertura de un carril de la AP-7 en Martorell ha supuesto un pequeño alivio del tráfico, aunque reconocen que las colas se siguen generando. Ante la situación generada, desde la CETCAT piden que se inviertan «los dineros que sean necesarios» para mantener el buen estado de las infraestructuras. «Una vez más nos tenemos que poner a trabajar para salvar todos estos obstáculos, pero cada vez está más complicado», ha señalado un Ayach que ha lamentado que «los sectores económicos llevamos muchos años reclamando más ampliación de la AP-7, el cuarto cinturón y vías alternativas. Creemos que la movilidad y las infraestructuras son insuficientes».