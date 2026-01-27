Foment exige «soluciones» al caos de Rodalies

Foment del Treball ha exigido soluciones al caos de Rodalies que ya lleva una semana azotando Cataluña. En declaraciones recogidas por la ACN, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha señalado que es «hora de dar soluciones» a las personas afectadas por el desbarajuste del servicio de Rodalies de Cataluña.

Sánchez Llibre ha pedido que las administraciones implicadas se sienten a la mesa para establecer «un plan de choque» ante la crisis ferroviaria que afecta a un servicio que cuenta con cerca de 400.000 usuarios diarios y poder definir «un calendario con determinadas inversiones» que pueda resolver los problemas que afectan a la red ferroviaria catalana y la reiterada falta de inversión en las infraestructuras catalanas. Desde Foment, de hecho, calculan que la falta de inversión en la red de trenes de Cataluña ya suma un déficit de inversión de 42.500 millones de euros durante los últimos 15 años.

Un tren de Rodalies llega a la estación de Flaçà / ACN

Un trabajo coordinado

El presidente de Foment ha pedido que haya un trabajo entre las administraciones y el tejido productivo. Sánchez Llibre ha exigido que los gobiernos «dejen de tirarse los trastos a la cabeza» y pidan «perdón» a los usuarios afectados. Además, ha solicitado que trabajadores y empresarios pongan de su parte y negocien para poder evitar que «la imperfección y el desbarajuste» del servicio de Rodalies acabe provocando pérdidas en el tejido productivo. «Habría que buscar una solución intermedia entre los trabajadores que no han podido implementar las horas que les corresponden […] y la empresa que no tenga pérdidas directas», ha afirmado Sánchez Llibre.

En declaraciones hechas en una atención a los medios desde Bruselas Sánchez Llibre también ha valorado la propuesta de financiamiento del gobierno español. Una propuesta que asegura que es «claramente insuficiente» aunque los nuevos recursos «serán bienvenidos». El presidente de Foment ha asegurado que el tiempo «ha dado la razón» a la patronal catalana.