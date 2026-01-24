Catalunya continua fonamentant la seva economia en el sector turístic el 2025. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, publicades pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, la despesa total dels viatgers al país es va enfilar fins a superar els 24.800 milions d’euros, un 4,5% més que l’any anterior. Es tracta, segons ha detallat la conselleria que dirigeix Miquel Sàmper, del 18% del total de la despesa turística a l’Estat, en línia amb el pes de l’economia catalana sobre l’espanyola. Es tracta d’un increment substancial tant en la inversió per dia com en la dedicació econòmica per viatge, fet que confirma l’augment del valor del negoci turístic català.
Així, segons les dades difoses per Empresa i Treball, la despesa dels turistes a Catalunya ha crescut en un 3,3% per viatge; mentre que ho ha fet en un 5,1% si s’estudia per persona i dea, tot plegat en termes interanuals. És a dir, els viatgers que visiten Catalunya fan estades més curtes, però gasten més diners que el 2024. Segons el Conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha apuntat que el Principat “ha demostrat que és possible créixer en valor sense créixer necessàriament amb volum”; una evidència que, assegura, “confirma l’estratègia” de l’executiu pel que fa a canvi de model turístic. “Els resultats són clars: la despesa turística creix gairebé quatre vegades més que el nombre de visitants”, ha recalcat. Cal recordar que, segons xifres de l’INE, el flux de visitants cap al país es va expandir el 2025 un 1,2% en termes interanuals.
Creixen els viatges de llarg radi
Entre els mercats que han apostat més intensament per Catalunya el 2025, destaca el del Japó. D’acord amb les xifres del Departament, els visitants japonesos han arribat a Catalunya a un ritme un 20% més elevat que el 2024. La tendència es reproduirà, segons la conselleria, el 2025 amb els turistes xinesos, que d’ençà de la pandèmia van rebaixar les seves estades internacional, però que el 2026 ja acumulen prou reserves hoteleres al país per “apuntar a millorar els resultats del 2025”. Els hotelers catalans també esperen un 2026 especialment reeixit de cara als viatgers sud-coreans. Al canvi, cauen les visites de turistes nord-americans (-5%) i mexicans (-5,3%), ambdós en plena crisi internacional a causa de la política exterior del president nord-americà, Donald Trump. També es nota un lleuger retrocés en els visitants del Regne Unit (-0,9%).
Per altra banda, els entorns més favorables per a Catalunya continuen sent els països de la Unió Europea, si bé els principals emissors històrics han registrat creixements moderats. És el cas de França, que mostra un “comportament estable” amb un creixement de l’1,5%; així com Alemanya, que envia un 2,4% més de visitants al Principat. Tot i que és un entorn econòmic més petit, l’accelerada més marcada respecte del 2024 l’han protagonitzat els Països Baixos, amb un 7,6% més que ara fa un any. Finalment, els turistes espanyols s’han enfilat un 5,7%, fins als 5,6 milions de persones, amb una despesa pròxima al 10% del total, uns 2.476 milions d’euros. Aquestes dades, per a Sàmper, demostren que Catalunya “avança cap a un model més equilibrat, que reparteix millor la riquesa al llarg de l’any i del territori, i que genera benestar per a tothom”.