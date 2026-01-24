Cataluña sigue fundamentando su economía en el sector turístico en 2025. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados por el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, el gasto total de los viajeros en el país se elevó hasta superar los 24.800 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. Se trata, según ha detallado la consejería dirigida por Miquel Sàmper, del 18% del total del gasto turístico en el Estado, en línea con el peso de la economía catalana sobre la española. Es un incremento sustancial tanto en la inversión por día como en la dedicación económica por viaje, lo que confirma el aumento del valor del negocio turístico catalán.

Así, según los datos difundidos por Empresa y Trabajo, el gasto de los turistas en Cataluña ha crecido en un 3,3% por viaje; mientras que lo ha hecho en un 5,1% si se estudia por persona y día, todo ello en términos interanuales. Es decir, los viajeros que visitan Cataluña hacen estancias más cortas, pero gastan más dinero que en 2024. Según el Consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha señalado que el Principado «ha demostrado que es posible crecer en valor sin crecer necesariamente en volumen»; una evidencia que, asegura, «confirma la estrategia» del ejecutivo respecto al cambio de modelo turístico. «Los resultados son claros: el gasto turístico crece casi cuatro veces más que el número de visitantes», ha recalcado. Cabe recordar que, según cifras del INE, el flujo de visitantes hacia el país se expandió en 2025 un 1,2% en términos interanuales.

Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball. Barcelona 03.11.2025 | Mireia Comas

Aumentan los viajes de largo alcance

Entre los mercados que han apostado más intensamente por Cataluña en 2025, destaca el de Japón. De acuerdo con las cifras del Departamento, los visitantes japoneses han llegado a Cataluña a un ritmo un 20% más elevado que en 2024. La tendencia se reproducirá, según la consejería, en 2025 con los turistas chinos, que desde la pandemia redujeron sus estancias internacionales, pero que en 2026 ya acumulan suficientes reservas hoteleras en el país para «apuntar a mejorar los resultados de 2025». Los hoteleros catalanes también esperan un 2026 especialmente exitoso para los viajeros surcoreanos. En cambio, caen las visitas de turistas estadounidenses (-5%) y mexicanos (-5,3%), ambos en plena crisis internacional debido a la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump. También se nota un ligero retroceso en los visitantes del Reino Unido (-0,9%).

Por otro lado, los entornos más favorables para Cataluña continúan siendo los países de la Unión Europea, aunque los principales emisores históricos han registrado crecimientos moderados. Es el caso de Francia, que muestra un «comportamiento estable» con un crecimiento del 1,5%; así como Alemania, que envía un 2,4% más de visitantes al Principado. Aunque es un entorno económico más pequeño, la acelerada más marcada respecto a 2024 la han protagonizado los Países Bajos, con un 7,6% más que hace un año. Finalmente, los turistas españoles han aumentado un 5,7%, hasta los 5,6 millones de personas, con un gasto cercano al 10% del total, unos 2.476 millones de euros. Estos datos, para Sàmper, demuestran que Cataluña «avanza hacia un modelo más equilibrado, que reparte mejor la riqueza a lo largo del año y del territorio, y que genera bienestar para todos».