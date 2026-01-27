Catalunya cierra 2025 con un repunte del paro, pero con el empleo en máximos

El mercado laboral catalán sigue mostrando signos de desaceleración. Así lo demuestran los datos de la encuesta de población activa difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, que revelan para el cuarto trimestre del año un incremento del paro en el país cercano a cinco décimas, hasta el 8,24%, si se compara con el mismo periodo de 2024, cuando se mantuvo en el 7,78%. En cifras absolutas, de acuerdo con el INE, el Principado llegó al final del curso pasado con poco menos de 330.000 demandantes de empleo; mientras que cierra 2025 con unos 351.000 parados. Cabe destacar que la fuerza laboral del país también es más numerosa que hace 12 meses, con más de 3,9 millones de trabajadores respecto a diciembre de 2024, un incremento de unas 57.300 personas ocupadas. Se trata del fin de año con más trabajadores en activo de la serie histórica.

El 8,24% de paro con el que Cataluña finaliza 2025 es la tasa más baja, cabe decir, en un cuarto trimestre del año desde el inicio de la Gran Recesión -en 2007 el mercado laboral catalán llegó a final de curso con un 7,75% de desempleados-. Desde entonces, el país encadenaba cerca de dos décadas con cifras laborales peores que las que ha comunicado el INE este martes, con el pico absoluto alcanzado en el cuarto trimestre de 2012, cuando se rozó el 24% de demandantes de empleo. Cataluña, de esta manera, encadena 10 trimestres con un paro inferior al 10%; mientras que el Estado español ha cerrado el año por debajo de las dos cifras por primera vez en 18 años, según los mismos datos del INE.

Los servicios concentran el empleo

En cuanto al número de ocupados, el sector servicios sigue agrupando la inmensa mayoría de los empleados catalanes, con unos 2,94 millones de personas ocupadas en este tipo de actividades. La industria aporta cerca de 664.000 trabajadores, mientras que la construcción se ha estabilizado en torno a los 260.000. Finalmente, el sector primario ocupa cada vez menos catalanes, y ya ha reducido el umbral de las 50.000 personas activas.

Los servicios acumulan también el mayor número de personas paradas, con unas 138.000, un retroceso significativo respecto al tercer trimestre del año, con unos 3.000 desempleados menos. Las cifras en la construcción (19.500 parados) y en la industria (21.500 parados) son mucho más modestas, si bien las ratios son más elevadas si se compara con el número de trabajadores.

