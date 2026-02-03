La ocupación en Cataluña sufrió una nueva caída durante el mes de enero y el número total de ocupados se situó en los 3.826.795 después de que Cataluña perdiera una media de 47.941 afiliados a la Seguridad Social, una cifra que supone una caída del 1,24% respecto al mes anterior, representando el peor enero desde 2013. En cuanto a los datos del paro, este sube en Cataluña un 0,61%, un nuevo aumento después de que el mes anterior el número de desempleados aumentara un 0,58%. A finales del mes de enero en Cataluña el número total de desempleados ascendió a 325.214.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Estado español indican que Cataluña (-47.941) fue donde más afiliados a la Seguridad Social se perdieron por delante de Andalucía (-41.461) y la Comunidad de Madrid (-37.448). Además, el ministerio español ha anunciado que en el Estado español las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron un 1,96% más respecto al año anterior, con un incremento de 73.551 personas.

En cuanto a los trabajadores que están sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el ministerio español señala que hay 1.513 trabajadores a 31 de enero en Cataluña.

El paro vuelve a aumentar

El paro en Cataluña ha vuelto a subir durante el mes de enero y después de un aumento del 0,58% en diciembre. Las cifras del paro en Cataluña indican que ha aumentado un 0,61% más con 1.978 nuevas personas en el paro, una cifra que sitúa a los desempleados totales en Cataluña en los 325.214. Las cifras en Cataluña se replican también en el Estado español, ya que los desempleados en España aumentaron en 30.392 personas en enero (+1,26%) respecto al mes anterior y en el conjunto del Estado ya suman 2,439 millones de desempleados.

Una oficina del servicio de empleo español / EP

En Andalucía es donde más aumentó el paro con 8.046 desempleados más, seguida de la Comunidad de Madrid (+3.659), Galicia (+3.113), Castilla-La Mancha (2.715) y Cataluña. En los Países Catalanes, la nota positiva la puso las Islas Baleares, donde el paro ha disminuido con 1.260 desempleados menos. Donde más subió el paro de Cataluña durante el mes de enero es Tarragona, con un aumento de los desempleados de un 1,23%, seguido de Girona (1,14%), Lleida (0,48%) y Barcelona (0,46%).