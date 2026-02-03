L’ocupació a Catalunya va patir una nova caiguda durant el mes de gener i el nombre total d’ocupats es va situar en els 3.826.795 després que Catalunya perdés una mitjana de 47.941 afiliats a la Seguretat Social, una xifra que suposa una caiguda de l’1,24% respecte del mes anterior, una xifra que representa el pitjor gener des del 2013. Pel que fa a les dades de l’atur, aquest puja a Catalunya un 0,61%, una nova pujada després que el mes anterior el nombre d’aturats augmentés un 0,58%. A finals del mes de gener a Catalunya el nombre total d’aturats es van enfilar fins als 325.214.
Les dades del Ministeri de Treball i Economia Social de l’Estat espanyol assenyala que Catalunya (-47.941) va ser on més afiliats a la Seguretat Social es van perdre per davant d’Andalusia (-41.461) i la Comunitat de Madrid (-37.448). A més, el ministeri espanyol ha anunciat que a l’Estat espanyol les afiliacions a la Seguretat Social van augmentar un 1,96% més respecte l’any anterior, amb un increment de 73.551 persones.
Pel que fa als treballadors que estan sotmesos a expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), el ministeri espanyol assenyala que hi ha 1.513 treballadors a 31 de gener a Catalunya.
L’atur torna a pujar
L’atur a Catalunya ha tornat a pujar durant el mes de gener i després d’un augment del 0,58% el mes de desembre. Les xifres de l’atur a Catalunya indiquen que ha augmentat un 0,61% més amb 1.978 noves a l’atur, una xifra que situa els aturats totals a Catalunya en els 325.214. Les xifres a Catalunya es repliquen també a l’Estat espanyol, ja que els aturats a Espanya van augmentar en 30.392 persones al gener (+1,26%) respecte al mes anterior i en el conjunt de l’Estat ja sumen 2,439 milions d’aturats.
A Andalusia és on més va augmentar l’atur amb 8.046 aturats més, just seguida de la Comunitat de Madrid (+3.659), Galícia (+3.113), Castella-la Manxa (2.715) i Catalunya. Als Països Catalans la nota positiva l’ha posat les illes Balears, on l’atur ha disminuït amb 1.260 aturats menys. On més va pujar l’atur de Catalunya durant el mes de gener és Tarragona, amb un augment dels aturats d’un 1,23%, seguit de Girona (1,14%), Lleida (0,48%) i Barcelona (0,46%).