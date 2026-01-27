Catalunya tanca el 2025 amb un repunt de l’atur, però amb l’ocupació en màxims

El mercat laboral català continua donant signes de desacceleració. Així ho demostren les dades de l’enquesta de població activa difoses per l’Institut Nacional d’Estadística, que revelen per al quart trimestre de l’any un increment de l’atur al país pròxim a cinc dècimes, fins al 8,24%, si es compara amb el mateix període del 2024, quan el va mantenir en el 7,78%. En xifres absolutes, d’acord amb l’INE, el Principat va arribar al final del curs passat amb poc menys de 330.000 demandants d’ocupació; mentre que clausura el 2025 amb uns 351.000 aturats. Val a dir que la força laboral del país també és més nombrosa que ara fa 12 mesos, amb més de 3,9 milions de treballadors respecte del desembre del 2024, un guany d’unes 57.300 persones ocupades. Es tracta de la fi d’any amb més treballadors en actiu de la sèrie històrica.
El 8,24% d’atur amb què Catalunya finalitza el 2025 és la taxa més baixa, val a dir, en un quart trimestre de l’any des de l’inici de la Gran Recessió -el 2007 el mercat laboral català va arribar a final de curs amb un 7,75% de desocupats-. Des de llavors, el país encadenava prop de dues dècades amb xifres laborals pitjors que la que ha comunicat l’INE aquest dimarts, amb el pic absolut assolit el quart trimestre del 2012, quan es va fregar el 24% de demandants d’ocupació. Catalunya, d’aquesta manera, encadena 10 trimestres amb un atur inferior al 10%; mentre que l’Estat espanyol ha tancat l’any per sota de les dues xifres per primer cop en 18 anys, segons les mateixes dades de l’INE.
Els serveis concentren l’ocupació
Pel que fa al nombre d’ocupats, el sector serveis continua agrupant la immensa majoria dels empleats catalans, amb uns 2,94 milions de persones ocupades en aquesta mena d’activitats. La indústria aporta a tocar de 664.000 treballadors, mentre que la construcció s’ha estabilitzat als volts dels 260.000. Finalment, el sector primari ocupa cada cop menys catalans, i ja ha rebaixat el llindar de les 50.000 persones actives.
Els serveis acumulen també el nombre més gran de persones aturades, amb unes 138.000, un retrocés significatiu respecte del tercer trimestre de l’any, amb uns 3.000 desocupats menys. Les xifres a la construcció (19.500 aturats) i a la indústria (21.500 aturats) són molt més modestes, si bé les ràtios són més elevades si es compara amb el nombre de treballadors.
