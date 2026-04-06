L’arribada de la Setmana Santa a Catalunya ha permès alleugerir el mercat del treball i trencar les dinàmiques negatives dels darrers tres mesos. Durant el mes de març l’atur a Catalunya ha caigut en 3.777 persones (-1,15%) i trenca la tendència dels darrers tres mesos en els quals l’atur havia anat a l’alça. El descens de l’atur permet que només hi hagi 323.476 persones desocupades apuntades a les llistes dels serveis d’ocupació, la xifra més baixa registrada des del març del 2008.
El descens de l’atur també es nota respecte a l’any anterior, ja que en comparació al mes de març del 2025 hi ha 8.289 desocupats menys, xifra que representa un 2,50% menys que l’any anterior. Les contractacions de Setmana Santa -moment de gran moviment dins del sector turístic- han fet que l’ocupació hagi crescut en 32.415 persones al març fins als 3,88 milions d’afiliats a la Seguretat Social, una xifra que suposa un nou rècord en el mes de març i que marca que en el transcurs d’un any s’han generat 75.961 feines, un 2% més.
On ha baixat més l’atur
La caiguda de l’atur a Catalunya ha estat especialment notòria en els treballadors autòctons, un descens que s’atribueix a la caiguda del sector serveis (-1,14%) -molt marcat per les contractacions de Setmana Santa- i també en el sector de la construcció (-3,44%). La indústria també ha gaudit d’una caiguda, tot i que menys pronunciada, del -0,83% mentre que l’agricultura ha augmentat lleugerament (+0,62%).
Pel que fa als treballadors estrangers l’atur ha caigut amb més intensitat (-3,32%) que no pas els treballadors de nacionalitat espanyola (-2,28%) retallant sobretot en els sectors de la construcció (-12,94%), l’agricultura (-7,71%), la indústria (-5,19%) i amb menor intensitat en el sector serveis (-1,70%).
A les comarques de Girona i Tarragona la caiguda de l’atur -motivada per l’augment del turisme per Setmana Santa- s’han reduït amb intensitat en un 2,98% i un 2,43% respectivament trencant tres mesos de pujades. A Lleida la caiguda ha estat menor (-1,38%) i també trenca la dinàmica de quatre mesos a l’alça. A Barcelona aquest descens també s’ha fet notori tot i que ho ha fet amb molta menys força. A les comarques barcelonines la desocupació ha caigut un 0,72% i trenca, també, els tres mesos de tendència negativa.