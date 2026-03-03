L’atur repunta en més de 2.000 persones al febrer impulsat pels serveis

L’atur torna a repuntar a Catalunya el mes de febrer. Segons les darreres dades del ministeri espanyol de Treball i Economia Social, publicades aquest mateix dimarts, el país afegeix 2.039 persones desocupades al seu recompte total, un augment de sis dècimes mes a mes. Amb aquest retrocés del mercat laboral, el Principat encadena dos mesos d’augments de la desocupació, després d’haver-se enfilat un 0,6% durant el gener, i ja abasta els 327.253 demandants d’ocupació. Amb aquestes dades mensuals, Catalunya ha mostrat el segon pitjor comportament de tots els territoris de l’Estat espanyol en el període analitzat, només superat per la comunitat autònoma madrilenya, que ha afegit prop de 4.000 aturats als seus registres. En termes interanuals, val a dir, l’economia catalana retalla el nombre de persones sense feina, amb unes 7.000 persones menys que el febrer del 2025, una erosió del 2,2%.
Per sectors, els serveis han estat el gran forat laboral del mes a Catalunya. De fet, en termes de persones actives, és l’únic: el terciari català ha generat més de 1.100 persones aturades en el segon mes de l’any, l’únic segment de l’economia a on augmenta la desocupació. La resta de nous aturats l’aporta el col·lectiu de persones sense feina prèvia, unes 1.200 persones més. Per altra banda, tant la indústria com la construcció, i fins i tot el primari, registren lleugeres rebaixes de la desocupació, amb 157, 141 i 34 aturats menys en el període analitzat respectivament, segons els documents publicats pel ministeri que lidera Yolanda Díaz.
L’afiliació, a l’alça
Malgrat la pujada de l’atur, la Seguretat Social continua afegint nous afiliats a Catalunya. Segons les dades avançades pel ministeri del ram, el Principat ha guanyat 23.564 contractats en el segon mes de l’any, fins a superar els 3,85 milions, el màxim de persones actives en la sèrie històrica en un inici d’any. Així, el Principat supera totes les regions de l’Estat en incorporacions al món laboral, amb prop del doble que Madrid (+12.806) i més en el cas del País Valencià (+11.313). Any a any, tot plegat suposa una alça de més de 73.000 persones, una alça de l’1,95% interanual, la més baixa de la sèrie històrica en un mes de febrer.