Les principals borses europees pateixen fortes caigudes després de l’atac a l’Iran

La jornada de dilluns -després de tres dies d’ofensiva militar israeliana i nord-americana contra l’Iran– a l’Ibex-35 ha començat estimbant-se un 2,9% a primera hora del matí. La borsa espanyola ha caigut sota els 18.000 punts, situant-se en els 17.830,5 a les 9.00 hores. La caiguda del mercat espanyol s’ha moderat minuts més tard de l’inici de la jornada i s’ha situat en una caiguda del 2,5%.
El mercat espanyol no ha estat l’únic que ha patit les conseqüències de l’atac nord-americà i israelià contra l’Iran i les principals borses europees també s’han estimbat a primera hora del matí marcant baixades del 2,06% a Milà, del 2,2% a Frankfurt, de l’1,9% a París i del 0,6% a Londres.
En el cas de l’Ibex-35, les empreses més afectades han estat IAG, Sacyr, Acciona Energia i Santander, amb caigudes del 7,8%, 5,4%, 5% i 4%, respectivament. Altres gegants del mercat espanyol han començat la jornada amb guanys com són Acciona, Repsol, Merlin i Indra, amb pujades del 12,28%, 7,1%, 5,04% i 1,5%, respectivament.
El preu del petroli es dispara
L’atac contra l’Iran ha fet que un dels grans punts estratègics del comerç internacional com és l’estret d’Omuz s’hagi bloquejat. Un fet que s’ha traduït en una pujada dràstica del preu del petroli, que s’ha disparat per sobre d’un 8%. Pel que fa al preu del barril de Brent, la pujada ha estat del 8,5% i se situa en els 79,05 dòlars per barril, mentre que el West Texas Intermediate (WTI) ha patit una pujada del 8% amb un preu per barril de 72,38 dòlars. L’or també ha pujat al tren de l’augment de preus, amb una revalorització de prop del 3% a primera hora del matí.
De fet l’estre d’Omuz juga un paper fonamental en el comerç internacional i les principals navilieres com són Mediterranean Shipping Company (MSC) i Maersk ja han anunciat que suspenen les operacions a l’estret després de l’atac contra el territori iranià i el bloqueig de l’estret. MSC ha assenyalat que “com a mesura de precaució, ha suspès totes les reserves per a trasllat global de carregaments per la regió d’Pròxim Orient fins a un altre avís” mentre que des de Maersk ja ha alertat els clients de la naviliera que “els serveis que fan escala en ports del golf Pèrsic podrien experimentar retards, desviaments o ajustos d’horari” arran de la suspensió del trànsit per l’extrem.