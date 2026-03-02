Las principales bolsas europeas sufren fuertes caídas tras el ataque a Irán

La jornada del lunes -después de tres días de ofensiva militar israelí y norteamericana contra Irán– en el Ibex-35 ha comenzado con una caída del 2,9% a primera hora de la mañana. La bolsa española ha caído por debajo de los 18.000 puntos, situándose en los 17.830,5 a las 9.00 horas. La caída del mercado español se ha moderado minutos más tarde del inicio de la jornada y se ha situado en una caída del 2,5%.

El mercado español no ha sido el único que ha sufrido las consecuencias del ataque norteamericano e israelí contra Irán y las principales bolsas europeas también han caído a primera hora de la mañana marcando descensos del 2,06% en Milán, del 2,2% en Frankfurt, del 1,9% en París y del 0,6% en Londres.

En el caso del Ibex-35, las empresas más afectadas han sido IAG, Sacyr, Acciona Energía y Santander, con caídas del 7,8%, 5,4%, 5% y 4%, respectivamente. Otros gigantes del mercado español han comenzado la jornada con ganancias como Acciona, Repsol, Merlin e Indra, con subidas del 12,28%, 7,1%, 5,04% y 1,5%, respectivamente.

El precio del petróleo se dispara

El ataque contra Irán ha hecho que uno de los grandes puntos estratégicos del comercio internacional como es el estrecho de Omuz se haya bloqueado. Un hecho que se ha traducido en un incremento drástico del precio del petróleo, que se ha disparado por encima de un 8%. En cuanto al precio del barril de Brent, el aumento ha sido del 8,5% y se sitúa en los 79,05 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha experimentado un aumento del 8% con un precio por barril de 72,38 dólares. El oro también ha subido en la curva de aumento de precios, con una revalorización de cerca del 3% a primera hora de la mañana.

Imagen de una de las pantallas con la cotización del Ibex-35 en la Bolsa de Madrid / Eduardo Parra – Europa Press

De hecho, el estrecho de Omuz juega un papel fundamental en el comercio internacional y las principales navieras como son Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk ya han anunciado que suspenden las operaciones en el estrecho tras el ataque contra el territorio iraní y el bloqueo del estrecho. MSC ha señalado que “como medida de precaución, ha suspendido todas las reservas para traslado global de cargas por la región de Próximo Oriente hasta nuevo aviso” mientras que desde Maersk ya han alertado a los clientes de la naviera que “los servicios que hacen escala en puertos del golfo Pérsico podrían experimentar retrasos, desvíos o ajustes de horario” a raíz de la suspensión del tránsito por el extremo.