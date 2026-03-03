El paro vuelve a repuntar en Cataluña el mes de febrero. Según los últimos datos del ministerio español de Trabajo y Economía Social, publicados este mismo martes, el país añade 2.039 personas desempleadas a su recuento total, un aumento de seis décimas mes a mes. Con este retroceso del mercado laboral, el Principado encadena dos meses de aumentos del desempleo, después de haberse incrementado un 0,6% durante enero, y ya alcanza los 327.253 demandantes de empleo. Con estos datos mensuales, Cataluña ha mostrado el segundo peor comportamiento de todos los territorios del Estado español en el período analizado, solo superado por la comunidad autónoma madrileña, que ha añadido cerca de 4.000 parados a sus registros. En términos interanuales, cabe decir que la economía catalana reduce el número de personas sin trabajo, con unas 7.000 personas menos que en febrero de 2025, una disminución del 2,2%.

Por sectores, los servicios han sido el gran agujero laboral del mes en Cataluña. De hecho, en términos de personas activas, es el único: el terciario catalán ha generado más de 1.100 personas paradas en el segundo mes del año, el único segmento de la economía donde aumenta el desempleo. El resto de nuevos parados lo aporta el colectivo de personas sin empleo previo, unas 1.200 personas más. Por otro lado, tanto la industria como la construcción, e incluso el primario, registran ligeras bajadas del desempleo, con 157, 141 y 34 parados menos en el período analizado respectivamente, según los documentos publicados por el ministerio que lidera Yolanda Díaz.

Una camarera trabajando en una terraza de un bar de la plaza de la Font en Tarragona / ACN

La afiliación, en alza

A pesar del aumento del paro, la Seguridad Social sigue añadiendo nuevos afiliados en Cataluña. Según los datos adelantados por el ministerio del ramo, el Principado ha ganado 23.564 contratados en el segundo mes del año, hasta superar los 3,85 millones, el máximo de personas activas en la serie histórica en un inicio de año. Así, el Principado supera a todas las regiones del Estado en incorporaciones al mundo laboral, con cerca del doble que Madrid (+12.806) y más en el caso de la Comunidad Valenciana (+11.313). Año a año, todo esto supone un aumento de más de 73.000 personas, un alza del 1,95% interanual, la más baja de la serie histórica en un mes de febrero.