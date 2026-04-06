La llegada de la Semana Santa a Cataluña ha permitido aliviar el mercado laboral y romper las dinámicas negativas de los últimos tres meses. Durante el mes de marzo el paro en Cataluña ha caído en 3.777 personas (-1,15%) y rompe la tendencia de los últimos tres meses en los cuales el paro había ido al alza. La disminución del paro permite que solo haya 323.476 personas desempleadas inscritas en las listas de los servicios de empleo, la cifra más baja registrada desde marzo de 2008.

La disminución del paro también se nota respecto al año anterior, ya que en comparación al mes de marzo de 2025 hay 8.289 desempleados menos, cifra que representa un 2,50% menos que el año anterior. Las contrataciones de Semana Santa -momento de gran movimiento dentro del sector turístico- han hecho que la ocupación haya crecido en 32.415 personas en marzo hasta los 3,88 millones de afiliados a la Seguridad Social, una cifra que supone un nuevo récord en el mes de marzo y que marca que en el transcurso de un año se han generado 75.961 empleos, un 2% más.

Dónde ha bajado más el paro

La caída del paro en Cataluña ha sido especialmente notable en los trabajadores autóctonos, un descenso que se atribuye a la caída del sector servicios (-1,14%) -muy marcado por las contrataciones de Semana Santa- y también en el sector de la construcción (-3,44%). La industria también ha disfrutado de una caída, aunque menos pronunciada, del -0,83% mientras que la agricultura ha aumentado ligeramente (+0,62%).

En cuanto a los trabajadores extranjeros, el paro ha caído con más intensidad (-3,32%) que los trabajadores de nacionalidad española (-2,28%) recortando sobre todo en los sectores de la construcción (-12,94%), la agricultura (-7,71%), la industria (-5,19%) y con menor intensidad en el sector servicios (-1,70%).

En las comarcas de Girona y Tarragona la caída del paro -motivada por el aumento del turismo por Semana Santa- se ha reducido con intensidad en un 2,98% y un 2,43% respectivamente rompiendo tres meses de subidas. En Lleida la caída ha sido menor (-1,38%) y también rompe la dinámica de cuatro meses al alza. En Barcelona este descenso también se ha hecho notable aunque lo ha hecho con mucha menos fuerza. En las comarcas barcelonesas el desempleo ha caído un 0,72% y rompe, también, los tres meses de tendencia negativa.