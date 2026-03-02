L’augment de les tensions a l’Orient Mitjà generada per l’atac militar israelià i nord-americà contra l’Iran iniciat el passat dissabte ha deixat mig miler de morts segons la Mitja Lluna Roja Iraniana. Des de Teheran han actualitzat la xifra de morts causada per l’ofensiva contra l’Iran i assenyalen que els atacs contra el règim dels aiatol·làs ha causat més de 550 morts i més d’un centenar de ciutats s’han vist afectades pels bombardejos americans i israelians.
En una publicació a les xarxes socials recollida per Europa Press la Mitja Lluna Roja Iraniana alerta que “segons els informes de camp, 555 compatriotes han caigut màrtirs fins ara” i destaquen que “les operacions de rescat, ajuda, evacuació i serveis mèdics continuen en marxa”.
Segons ha informat l’organisme, fins a 131 ciutats s’han vist afectades pels bombardejos de l’exèrcit nord-americà i l’israelià i asseguren que davant de la situació generada pels atacs contra el país s’han mobilitzat “més de 100.000 rescatistes en estat d’emergència” per a oferir respostes als problemes generats a les ciutats. “Una xarxa de quatre milions de voluntaris estan preparats per a donar serveis humanitaris, suport i suport psicosocial”, afegeix la Mitja Lluna Roja Iraniana.
La guerra a l’Iran fa que el preu del petroli es dispari un 8%
La guerra entre l’Iran i els Estats Units i Israel ja està provocant problemes als mercats internacionals i ha fet que abans de l’obertura de les Borses europees el preu del petroli s’hagi disparat per sobre d’un 8% situant el barril de Brent en els 79,05 dòlars amb una pujada del 8,5% i amb una pujada del 8% pel que fa al West Texas Intermediate (WTI) situant el preu per barril en els 72,38 dòlars. El preu del petroli no ha estat l’únic afectat, ja que el preu de l’or també ha encetat la jornada amb una revalorització de prop del 3% a primera hora del matí.