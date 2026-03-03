L’Iran ha apujat el to després que Alemanya, França i el Regne Unit s’alineessin amb Trump i amenacessin el país islàmic amb accions militars “defensives” per protegir els aliats europeus de la regió. En declaracions recollides per Europa Press, el portaveu del Ministeri d’Exteriors, Esmaeil Baqaei, ha assenyalat que “qualsevol violació a la legalitat i a la Carta de Nacions Unides tindrà conseqüències per a cadascuna de les persones que habiten el planeta” i ha interpel·lat directament a Europa amb les seves amenaces. “Si els països europeus entenen això, segurament deixaran de ser indiferents”.
Des de Teheran assenyalen que “la intervenció militar no ha estat la decisió de l’Iran” i asseguren que “s’ha imposat una guerra” sobre el país persa. El règim dels aiatol·làs ha assegurat que la resposta militar de l’Iran “no són, de cap manera, un acte hostil contra els països de la regió” sinó que són un acte de defensa contra un atac per part dels Estats Units i Israel i que els objectius militars iranians són envers aquests dos països.
Demanen la intervenció dels organismes internacionals
L’Iran, davant del que consideren com una agressió injustificada, ha demanat que els organismes internacionals posin fil a l’agulla i asseguren que “el Consell de Seguretat de Nacions Unides té el deure d’aturar la guerra. Si volgués fer-ho, podria aturar-la; la comunitat internacional ha d’optar per aturar aquesta guerra abans que sigui massa tard”.
De fet, des del país islàmic s’erigeixen en els grans defensors de la pau al Pròxim Orient. “Trobin un país que hagi treballat tan àrduament per la seguretat de la regió. (…) Això significa que l’Iran busca crear seguretat a la regió”, ha interpel·lat a la comunitat internacional.Davant d’això l’Iran demana que la comunitat internacional recuperi “el sentit comú”. “No s’estan complint les promeses que es van fer. El Dret Internacional és traït i la Carta de Nacions Unides manca de cap efecte. L’agressió contra l’Iran és la fi del sistema de l’ONU”, han etzibat des de Teheran.