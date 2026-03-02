Els atacs que els EUA i Israel van començar dissabte contra l’Iran duraran el temps que calgui, tot i que ara mateix el president nord-americà, Donald Trump, parla que l’ofensiva es perllongarà almenys un mes. En la primera compareixença davant dels mitjans des de fa dos dies, Trump ha assegurat que el més contudent de l’operació encara ha d’arribar. Alhora, Trump ha deixat la porta oberta a enviar tropes sobre el terreny.
Fins al moment, els atacs han deixat 555 víctimes mortals, segons el balanç fet per la Mitja Lluna Roja. Trump ha lamentat la mort de quatre soldats nord-americans. Els bombardejos han afectat més de 100 ciutats. L’atac de les dues potències va començar dissabte i una de les primeres conseqüències que va tenir va ser la mort de l’aiatol·là Alí Khamenei, una notícia que va ser confirmada pel mateix Trump. “Khamenei, una de les persones més malvades de la història, ha mort”.
La responsablitat és del govern iranià
Trump ha atribuït la responsabilitat de l’operació al govern iranià per no voler aturar el programa nuclear, que ha qualificat “d’amenaça intolerable”. També ha acusat el règim iranià “d’armar, finançar i dirigir exèrcits terroristes” arreu de l’Orient Mitjà i ha assegurat que l’objectiu dels atacs és destruir els míssils i les forces navals de l’Iran.
Paral·lelament, a l’atac dels EUA i Israel a l’Iran, el país hebreu ha llançat una ofensiva la matinada de dilluns contra Beirut, la capital del Líban. Les forces armades d’Israel han anunciat la mort del cap d’Intel·ligència de Hezbol·là, Husein Mekled, en resposta a un atac del grup libanès. El govern del Líban ha prohibit “tota l’activitat militar” de Hezbol·là i ha exigit als membres del grup lliurar per complet les armes, a pesar que a mitjan febrer les forces libaneses estimaven que trigarien entre quatre i vuit mesos més a completar la segona fase del pla de desarmament.
França incrementarà el seu arsenal nuclear
Hores abans que Trump comparegués, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha dit que el país augmentarà el seu arsenal nuclear. Segons Macron, la intenció d’incrementar el potencial nuclear respòn a la “combinació d’amenaces” a les quals ha de fer front el continent europeu. “Per ser lliures hem de ser temuts”.