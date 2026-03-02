El president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha anunciat la intenció de reforçar l’arsenal nuclear dos dies després de l’ofensiva dels EUA i Israel contra l’Iran i l’atac de fa poques hores d’Israel contra Hezbol·là per respondre als projectils que la milícia xiïta libanesa ha llançat després de la mort del líder suprem de l’Iran, Alí Khamenei.
Segons Macron, la intenció d’incrementar el potencial nuclear francès respòn a la “combinació d’amenaces” a les quals ha de fer front el continent europeu. “Per ser lliures hem de ser temuts”, ha pronunciat Macron en un discurs aquest dilluns des de la base naval d’Île Longue. Pel cap de l’Elisi, les grans potències han “d’acostumar-se” a la possibilitat que esclati “un conflicte major en un entorn proper”. En aquest sentit, el president francès s’ha referit a l’arsenal nuclear del país com “la base” de la seva seguretat i també com una eina de dissuasió de “dimensió europea”.
The situation in the Middle East remains volatile.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026
But three things are clear:
First, there is renewed hope for the long-suffering people of Iran.
We strongly support their right to determine their own future.
Second, we must do everything possible to de-escalate and stop the… pic.twitter.com/LIId5FFGcI
Von der Leyen exigeix l’Iran que cessi els atacs indiscriminats
Les paraules de Macron han coincidit aquest dilluns amb les de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. No ha condemnat els atacs dels EUA i Israel i ha exigit a l’Iran acabar seus “atacs indiscriminats i imprudents contra els seus veïns i països sobirans”. Per a la cap de l’executiu comunitari, la mort de l’aiatol·là Ali Khamenei ha portat una “esperança renovada” a Teheran malgrat reconèixer que la situació al país és encara “volàtil”. “Donem suport al dret del poble iranià a decidir el seu propi futur”, ha escrit la dirigent alemanya.
Fins al moment, l’ofensiva nord-americana i d’Israel ha deixat més de 500 morts i els bombardejos han afectat més de 100 ciutats. L’atac de les dues potències va començar dissabte i una de les primeres conseqüències que va tenir va ser la mort de l’aiatol·là Alí Khamenei, una notícia que va ser confirmada pel mateix Trump. “Khamenei, una de les persones més malvades de la història, ha mort”.
Sánchez nega als EUA utilitzar les bases de Rota i Morón
Les forces armades d’Israel han anunciat aquest dilluns la mort del cap d’Intel·ligència de Hezbol·là, Husein Mekled, en l’atac perpetrat durant la nit contra Beirut, la capital del Líban, en el marc d’una gran ofensiva contra tot el país llançada en resposta a un atac del grup libanès. Hores després el govern del Líban ha prohibit “tota l’activitat militar” de Hezbol·là i ha exigit als membres del grup lliurar per complet les armes, a pesar que a mitjan febrer les forces libaneses estimaven que trigarien entre quatre i vuit mesos més per a completar la segona fase del pla de desarmament.
Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tensat una mica més la relació amb Donald Trump. A través de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negat a l’aviació nord-americana utilitzar les bases de Morón (Sevilla) i Rota (Cadis) per atacar l’Iran. La decisió de l’executiu ha fet que els avions cisterna dels EUA hagin abandonat les instal·lacions espanyoles.